Актеры из «Квартала 95» встретились с николаевскими десантниками и посетили школу-интернат

В день своего выступления на сцене Областного дворца культуры актеры Студии «Квартал 95» встретились с военнослужащими легендарной Николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на волонтера «Степаныча» - Юрия Тыру.

«Студия «Квартал 95» в Николаеве у 79-ки. Спасибо за мирное небо и нижайший поклон нашим защитникам», - написал он.

Отметим, что «Степаныч» до войны был активным предпринимателем, много путешествовал, объездил 80 стран мира и не пропускал ни одной вечеринки камеди и концертов «95-го Квартала». Теперь он перегоняет на Восток Украины подержанные джипы, которые в Европе покупает диаспора.

В этот же день комики праздновали Новый год в очаковском интернате, а также встретились с бойцами 73-го морского центра специальных операций, сообщает издание со ссылкой на волонтера Аркадия Дабагяна. Он отметил, что посещение детей состоялось в рамках благотворительного проекта новогоднего марафона поздравлений.