Під регіоналом хитнулось крісло...

22 грудня на ХІ позачергову сесію сьомого скликання Доманівської районної ради прийшли активісти з різних громадських організацій та партій - Радикальної партії Олега Ляшка, Молодіжної ініціативи «Центр», Цивільного корпусу «Азов», « УДА», «Союзу учасників АТО» та активні представники Доманівської громади.

Всі вони були обурені нахабством місцевої влади, а саме регіоналівською більшістю депутатського корпусу та головою районної ради Кушніром Тарасом Леонідовичем.

Останньою «краплею в переповненій чаші» стали погрози в бік місцевих патріотів та постійне кришування бізнес інтересів місцевих кланів колишніми регіоналами на чолі яких перебуває Тарас Леонідович Кушнір.

Мешканцям Доманівки відомо, що саме Тарас Леонідович під час подій на Майдані організовував поїздки на «антимайдан», як звичайних громадян, так і «тітушок». Тоді він очолював Доманівську районну державну адміністрацію, виконуючи всі накази Президента Януковича. Але навіть попри це, завдяки «кришуванню» впливових чинів, став головою районної ради. Сформувавши потужну депутатську групу «Добробут Доманівщини», в котру ввійшли «Опозиційний блок», «Наш край» та партія «Простих людей».

Громада вимагала припинити тиск на людей, залякування та знущання. Представники ГО «Союз учасників АТО» вручили лист з власними вимогами. А потім громада почала вимагати, щоб Тарас Леонідович Кушнір написав заяву за власним бажанням і склав повноваження голови Доманівської районної ради. На що у відповідь отримали категоричне: «НІ».

Мною було запропоновано: дослухатися до людей і внести в порядок денний питання щодо звільнення голови районної ради із займаної посади. Але депутати прикриваючись «Законами України» заявили, що зняти з посади голову районної ради неможливо.

Протягом року створювалася видимість роботи Доманівської районної ради, більшість постійних комісій не працювали, або проводилися за п`ять хвилин до початку сесії. Рада займалася ухваленням тих рішень, які потрібні заможним мешканцям, а ті ініціативи, які б поліпшували умови життя громади ігнорувалися. Постійне «кришування» місцевих бізнес-еліт і їх збагачення на обкраданні власних працівників і призвело до нечуваного скандалу на сесії та вимогу про відставку голови Доманівської районної ради.

Закінчилася сесія тим, що Кушнір Тарас Леонідович заявив, що вже звернувся до знайомих депутатів Верховної Ради по допомогу.