В Николаеве управление культуры закупит пассажирский автобус за 5 миллионов из Госбюджета, если успеет

Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета надеется успеть закупить до конца года пассажирский автобус за средства субвенции из Государственного бюджета в размере 5 миллионов гривен.

Об этом в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета в пятницу, 23 декабря, сообщила начальница управления Лилия Заворотняя, докладывая по проекту решения «О перераспределении расходов на 2016 год управлению по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета в пределах общего объема бюджетных назначений».

- Данное перераспределение обусловлено необходимостью софинансирования субвенции из Государственного бюджета, которая пришла на закупку пассажирского автобуса в сумме 5 миллионов гривен. Согласно постановлению, такая субвенция возможна, только если совершается софинансирование из городского бюджета в объеме не меньше 3% - 150 тысяч гривен, - отметила чиновница.

По ее словам, автобус закупается для Дворца культуры «Молодежный», но им будут пользоваться все городские учреждения культуры.

Директор Департамента финансов Валентина Бондаренко поинтересовалась у Заворотней, успеет ли она завершить все процедуры за один день.