В Николаеве впервые будут проводить общественные работы по сопровождению незрячих людей

Со следующего года в Николаеве впервые в утвержденном городской властью перечне общественных работ, которые имеют общественно полезную направленность, появится услуга по сопровождению лицам с инвалидностью по зрению.

Об этом шла речь в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета в пятницу, 23 декабря, при рассмотрении проекта решения «Об организации и проведении общественных работ на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности Николаева на 2017 год».

Сергей Бондаренко «Организовать в 2017 году проведение общественных работ, имеющих общественно полезную направленность и отвечающих потребностям территориальной общины, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности, для обеспечения временной занятости зарегистрированных безработных; лиц, состоящих на учете в территориальных органах Государственной службы занятости как ищущие работу; работников, потерявших часть заработной платы вследствие вынужденного сокращения до 50% предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства продукции», - говорится в проекте решения.

По словам Департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета Сергея Бондаренко, услуга по сопровождению незрячих людей была включена в перечень впервые по поручению мэра города Александра Сенкевича.

В свою очередь городской голова отметил, что это хорошая новость.