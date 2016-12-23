Найдется ли в бюджете Николаева место развитию велоинфраструктуры ИНФОГРАФИКА

В проекте бюджета Николаева на 2017 год, несмотря на принятую концепцию, не предусмотрены деньги на развитие велосипедной инфраструктуры. NikLife решил разобраться, почему сложилась такая ситуация и каковы объемы инвестиций на “вело” в других городах.

На одной из ретро-открыток Николаева можно наблюдать даму и двух джентльменов, которые едут на велосипеде в направлении микрорайона Лески. Это открытка, имеющая более столетнюю историю, наиболее ярким образом показывает, что николаевцы еще в те времена активно использовали велосипед.

Сейчас это улица имеет название Спортивная и она совершенно не приспособлена для комфортного передвижения на велосипеде. Причина - отсутствие велоинфраструктуры. Естественно, что для ее создания необходимо финансирование, а анализируя опубликованный на сайте Николаевского городского совета проект бюджета на следующий год становится очевидным, что вероятнее всего в 2017 году велодорожки в городе так и не появятся.

Проект бюджета 2017 года был составлен без прямого выделения средств на велоинфраструктуру

Просматривая городские программы, вошедшие в проект бюджета, становится очевидным, что даже несмотря на утвержденную концепцию развития, ни одна из них не предусматривает финансирования велоинфраструктуры. Еще до принятия концепции велоактивисты прошли все депутатские комиссии, презентуя ее, и у депутатов не возникло особых претензий относительно ее поддержки. Примечательно, что уже после утверждения депутаты и мэр попросили рабочую группу оперативно разработать программу, чтобы гарантированно обеспечить финансирование. Однако времени оказалось недостаточно и проект бюджета на 2017 год был составлен без прямого выделения средств на велоинфраструктуру.

Несмотря на это, еще во время презентации концепции на профильной транспортной комиссии начальник отдела координации развития городского хозяйства Николаевского горсовета Дмитрий Пастушенко говорил о том, что строительство дорожек возможно и за счет финансирования из других программ: программы развития жилищно-коммунального хозяйства (за счет капитального ремонта тротуаров и дорог), а также программы экономического и социального развития. Однако остается непонятным реальный размер средств, которые могут быть вложены в развитие “вело” таким образом. В отличие от Николаева, в других городах Украины этот вопрос более регламентирован.

Опыт украинских и европейских городов

К примеру, в одном из самых комфортных украинских городов Виннице, общая протяженность велодорожек, подлежащая устройству до 2020 года, составляет 80 километров. Помимо этого, город активно привлекает гранты для развития своей велоинфраструктуры. В частности, при поддержке Швейцарского бюро сотрудничества в Украине, с 2017 года там стартует проект, на реализацию которого выделили 290 000 швейцарских франков (примерно 7 500 000 гривен). В рамках этого проекта планируют установить около 30 велопарковок, закупить велосипеды и дополнительное оборудование, внедрить “муниципальный велопрокат”, а также провести ряд образовательных и просветительских работ. В то же время во Львове, который принято считать флагманом в этом направлении, уже насчитывается около 100 километров велодорожек. Все проложенные и введенные в эксплуатацию львовские велосипедные дорожки промаркированы соответствующим пиктограммами, что делает более удобным и более упорядоченным передвижения по дорогам города. Там начали развивать это направление еще в 2011 году и планируют, что к 2020 году общая протяженность велодорожек увеличится до 268 километров.. Эти украинские города не жалеют не только бюджетных денег для устойчивого развития, но и успешно привлекают инвесторов для реализации своих велосипедных стратегий.

Велодорожка во Львове

Что касается Европы, то там велосипед уже давно стал не только частью городской инфраструктуры, но и источником дохода. Одним из образцовых городов в части создании благоприятных условий для велосипедистов считается Копенгаген, где количество велосипедистов превышает количество автомобилистов. Сегодня 41% жителей датской столицы ежедневно пользуются велосипедом. Но это не произошло сразу. Для достижения такого показателя, понадобилось около 20 лет и стабильные инвестиции в развитие велоинфраструктуры. При этом, в Амстердаме 48% поездок по центру города осуществляется на велосипеде, а общая протяженность велосипедных дорожек города составляет 500 км.

Копенгаген

Для того, чтобы проиллюстрировать перспективы велосипедного Николаева, стоит обратить внимание на польский город Гданьск. Именно этот населенный пункт соизмерим с Николаевом по количеству жителей и схож с ним по структуре. На сегодняшний день Гданьск реализовывает свою велосипедную политику не только в вопросах финансирования, но и прикладывает усилия в изменение транспортного поведения горожан. Благодаря этому город имеет внушительную сеть велосипедных маршрутов, общая протяженность которых составляет почти 600 километров. При этом Гданьск получает гранты от Европейского Союза и участвует в программах развития ООН, но большинство денег вкладывает все-таки местный бюджет. В результате Гданьск имеет самую высокую долю езды на велосипеде среди крупнейших польских городов. В этом он похож на Париж, который славится самой большой системой обмена велосипедов в Европе (более 20 тысяч транспортных средств).

Велодорожка в Гданьске Велопарковка в Гданьске

Но вернемся к Гданьску, там, в период с 2009 по 2016 год, доля велосипедистов увеличилась с 2 до 6 процентов. Помимо этого, для повышения доступности и интеграции существующих вело сети там реализуется проект Tri-City. Это комплексная система велосипедных дорожек, которая связывает Гданьск с соседними городами Сопотом и Гдыней. В результате программы совместно было построено 42 километра дороги. В рамках этого проекта улучшились сообщение между городами, их туристическая привлекательность и укрепилась основа для их устойчивого развития. Общая стоимость такого проекта составила около 75 миллионов злотых, в том числе финансирование от ЕС составило 47 миллионов злотых. Помимо этого, согласно данных исследования Европейской федерации велосипедистов, ежегодный положительный эффект от развития велоинфраструктуры на туризм в странах ЕС составляет 44 миллиарда евро, на велобизнес - 18 миллиардов евро.

Велодорожки, как один из наиболее дешевых инфраструктурных проектов

Обустройство велодорожек является, пожалуй, наиболее дешевым инфраструктурным транспортным проектом, ведь строительство автомобильных дорог более затратно, а эффективное использование бюджетных средств является важным аспектом, особенно в условиях ограниченности бюджетных ресурсов. Датские ученые, проведя исследование выяснили, что от каждого километра, который датчанин проезжает на велосипеде, общество получает прибыль в 23 цента, в то время как каждый километр, пройденный на машине, приносит убытки в 16 центов. Из этих расчетов можно сделать вывод, что если около 2 процентов николаевцев в своих поездках будут использовать велосипед, то город получит ряд преимуществ. Среди них прежде всего повышение мобильности населения, улучшение экологической ситуации, снижение загруженности на дорогах, повышение уровня здоровья населения и снижение затрат на здравоохранение (ведь согласно статистике велосипедисты живут на 10 лет дольше).

Логично, что для роста количества велосипедистов необходимо обустраивать большое количество велодорожек. Таким образом стимулировать людей к перемещению на велосипеде, которое должно быть безопасным и комфортным, а также стать экономичной альтернативой общественному транспорту. Более того необходима правильная комплексно-организованная система путей, чтобы людям было удобно ей пользоваться.

- Очень важно к развитию велоинфраструктуры подходить правильно, грамотно, а не для галочки. Мы хотим, чтобы первый веломаршрут в Николаеве был успешным и показательным. Для нас важен не сам факт появления велодорожки, важно чтобы она была качественно спроектирована и построена. Для этого надо привлекать проектантов, имеющих опыт в проектировании велоинфраструктуры. Такие специалисты в Украине есть. Ведь мы хотим по ней ездить и если проект не качественный, то он нам не нужен, - считает активист организации "Велорух Миколаїв" и внештатный советник мэра по вопросам развития велоинфраструктуры Денис Моляка.

В начале ноября стало известно, о том что принимающим городом международной конференции "Велофорум-2017" был выбран Николаев. Тогда же мэр города Александр Сенкевич говорил о том, что уже через год надо будет заявить об определенных “победах” в этом направлении, отметив при этом, что у городских властей есть определенные наработки, которые должны сдвинуть дело с мертвой точки, однако туманность вопроса финансирования вызывает недоумение.

Инвестиции в велоинфраструктуру – это современный и разумный ход. Опыт Гданьска и ряда других городов показывает, что выделение денег на велоинфраструктуру является стратегической необходимостью. Помимо этого, отсутствие должной инфраструктуры влечет за собой социальное напряжение между всеми участниками дорожного движения. Включение в статьи расходов бюджета программы развития велоинфраструктуры положительно повлияет на уровень жизни города в целом, сделает ее более экологичной, а горожан - здоровее, успешнее и счастливее. Но, финальное слово в вопросе финансирования за депутатами, которые вскоре и утвердят главный финансовый документ Николаева.

Автор: Татьяна Вязникова, «NikLife»

Фото: bazar.nikolaev; drmg.gdansk; veddro; pricetags.wordpress; cycling-embassy; sheilacrerar