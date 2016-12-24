Под Николаевом Служба автодорог так и не отремонтировала аварийную конструкцию над трассой

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Под Николаевом, на автодороге Р-06 «Ульяновка – Николаев» дорожники за полтора месяца не отремонтировали П-образную опору с дорожными знаками.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал николаевец Олег Чалов.

О повреждении опоры сообщалось еще 1 ноября. Предполагается, что её зацепило транспортное средство, перевозившее без согласования оборудование. Тогда в Службе автомобильных дорог в Николаевской области анонсировали восстановление поврежденной конструкции.

«Аварийная конструкция не ремонтируется. Дорожники ждут событий в виде её падения на проезжающих? Чтобы кино с регистраторов посмотреть? Выезд из Николаева в Новую Одессу, поворот в сторону Херсона», - написал Чалов. 

Вадим Богданов

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русскийобщество