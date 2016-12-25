Ученики Николаевского муниципального коллегиума подарили чудо детям-сиротам Мариупольского интерната

Ученический коллектив коллегиума поддержал инициативу областного Союза ветеранов и участников АТО и принял решение помогать детям-сиротам Мариупольского интерната №2, в который попали дети из фронтовых районов Донецкой области.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ» от Союза ветеранов и участников АТО.

Первый визит был в апреле, когда делегация учителей и военных отвезла и раздала каждому ребенку пакет с «секретами» (одежда, канцтовары, игрушки, сладости).

«Познакомившись ближе, ученики начали дружить параллелями. Осенью дети украинского Донбасса уже с нетерпением ждали своих николаевских друзей, а 19 декабря, на День Святого Николая, они получили в подарок то, о чем каждый из них мечтал. Коллегианты попросили администрацию интерната провести акцию «Письмо Святому Николаю», в котором дети написали, что бы хотели получить в подарок. Желания детей были вполне реальными и родители, учителя и учащиеся коллегиума их исполнили, ведь дети просили больничку, посудку, карту мира, энциклопедию цветов, машинку на пульте и другие детские радости», - говорится в сообщении.