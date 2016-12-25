Николаевская ОГА согласовала отвод земли южноукраинск АТОшникам

Сейчас во многих городах Украины остро стоит вопрос выделения земельных участков под застройку воинам АТО. Не исключением является и город Южноукраинск, который ограничен в своей территории и является городом многоэтажной застройки, а потому не может удовлетворить потребности всех желающих в этом вопросе.

По требованию членов общественной организации ветеранов АТО и активистов города местными властями был изучен вопрос отвода земли под индивидуальную застройку для этой особой категории жителей города, сообщает сайт «Маю право».

После изучения градостроительной документации, было принято решение о проведении градостроительного мониторинга с целью внесения изменений в генеральный план в части использования земель коммунальной собственности. И перевести эти земли под индивидуальную застройку для воинов и ветеранов АТО. Такое решение было согласовано Николаевской областной государственной администрацией в лице заместителя председателя ОГА Вячеслава Боня.

После обсуждения вопроса с участием воинов АТО на «местном уровне» мэр города Виктор Пароконний, представитель воинов АТО Руслан Клименко и депутат городского совета Эрик Григорян получили согласование решения вопроса на «областном уровне».

Теперь решение этого вопроса зависит от депутатов городского совета, которые должны принять соответствующее решение о внесении изменений в генеральный план города.

- Некоторые депутаты вместо того, чтобы решать наболевшие вопросы конструктивно, используют их для своего пиара или выполняют «задание» других, которые ставят ту цель, которая им выгодна. Даже те, кто воевал в зоне АТО, в частности депутат Толкач, побудили к деструктивным действиям – перекрывать трассу, используя воинов АТО только для того, чтобы привлечь внимание к якобы бездействия властей. А на самом деле все зависит не от мэра, а от депутатов, которые и должны принять решение, чтобы изменить назначение земельного массива в пределах города и отвести землю под застройку, – прокомментировал ситуацию депутат городского совета Эрик Григорян, который принимал непосредственное участие в согласовании спорного вопрос с воинами АТО и получения согласования в Николаевской ОГА.