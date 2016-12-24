На 71-м году жизни умер легенда николаевского баскетбола Михаил Литовка

В субботу, 24 декабря, николаевская спортивная общественность, баскетбол Николаева понесли глубокую утрату. На 71-м году жизни перестало биться сердце легендарного николаевского баскетболиста, директора Центра Олимпийской подготовки по баскетболу Михаила Константиновича Литовки.

Об этом сообщает пресс-служба МБК «Николаев».

«Бессменный директор ЦОПа, начальник команды МБК «Николаев», Михаил Константинович был одним из тех легендарных баскетболистов, кто в 1976 году вывел баскетбол Николаева в высшую лигу чемпионата СССР!

Человек исключительной преданности делу, неуемной энергии, неистощимого оптимизма, внимательный и отзывчивый, Михаил Константинович до последнего дня продолжал оставаться на своем посту! Его жизнь в спорте была и будет примером для многих поколений николаевских спортсменов!

Центр олимпийской подготовки по баскетболу, Муниципальный баскетбольный клуб «Николаев», Баскетбольный клуб «Нико-Баскет» выражают глубокое соболезнование родным и близким Михаила Константиновича, всей баскетбольной общественности Украины по поводу невосполнимой утраты. Вечная ему память!», - говорится в сообщении.