На Северном полюсе зафиксировили рекордно высокую температуру

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На Северном полюсе в декабре была зафиксирована рекордно высокая температура: средние показатели были превышены на пять градусов.

Как сообщает "ВВС Украина", ученые опасаются, что благодаря потокам теплого воздуха из Северной Атлантики на католическое Рождество температура может побить и этот рекорд, передает "Новое время". 

В результате температура может подняться до нуля градусов, что на 20 градусов выше температурной нормы.

Отмечается, что летом толщина ледового покрова в Северном Ледовитом океане также уменьшилась до почти рекордных показателей. По исследованиям ученых, что не по сезону теплая погода в Арктическом регионе непосредственно связана с антропогенными изменениями климата.

Доктор Фридерика Отто из Оксфордского института по проблемам изменения окружающей среды рассказала, что в индустриальные времена подобная жара устанавливалась очень редко - примерно раз в тысячу лет. Сейчас исследователи прогнозируют подобные погодные аномалии уже раз в пятьдесят лет.

Андрей Лохматов

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русскийобщество