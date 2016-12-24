Николаевские дизайнеры нарисовали, какими должны быть вывески магазинов на главной улице города

Молодые николаевские дизайнеры и архитекторы предложили свой вариант, как разобраться в ситуации с хаотичностью рекламных вывесок на фасадах домов по главной улице города Соборной.

Обсуждение и разработка вариантов урегулирования проблемных вопросов прошли в областной библиотеке имени Гмырева, передает «NikLife».

«Как известно, улица Соборная всегда была и есть лицом Николаева, в том числе любимым прогулочным местом горожан и приезжих туристов. Но главная улица переполнена яркими и неуместными вывесками, которые затрудняют навигацию, закрывают фасады и создают визуальный шум, а также снижают способность к визуальному восприятию информации», - пишет издание.

С целью разобраться в проблеме и хоть как-то навести порядок в этом рекламном хаосе инициативные горожане, владеющие навыками в графическом редакторе, в течение дня работали над «макетом» обновленной части Соборной улицы. В результате, на примере самых кричащих фасадов исторических и не очень зданий, наглядно можно увидеть, как путем внедрения лучших мировых практик при создании вывесок центр города может преобразиться.

Организаторы хакатона «Правильные вывески для Соборной», коммунальное учреждение «Агентство развития Николаева» и автор проекта «Архитектура Николаева» Евгений Васюков, обратились к московскому опыту создания схем размещения вывесок для центральных улиц города и разработали схемы для Соборной с учетом местных особенностей, которые в дальнейшем надеются реализовать в жизни.