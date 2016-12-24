Вот почему чиновники разных уровней, так хотят испортить себе карьеру...

Здравствуйте друзья. Под конец недели, хочется всегда хочется чего-то интересного. И это непременно случается практически каждую пятницу. Опустим принятие городского бюджета с его статьями расходов и доходов. Оставим это финансистам и экономистам всех рангов. Поговорим лучше, про тех, кто этот самый бюджет, всех уровней будет осваивать.

Вот, например, славный город Очаков. Некая общественная организация, не будем пока упоминать её название, но она уже у многих чиновников сидит в печёнках и просто атакует бесконечными информационными запросами, и, по словам чиновников не даёт спокойно «работать по освоению» бюджетных потоков. Вышла на руководство мера Очакова, в лице самого мера города, обратившись официально письмом, с инициативой открытия в городе Очаков секции парусного спорта на базе ДЮСШ города Очаков.

Мы предоставляем дипломированного тренера МСМК по парусному спорту, несколько тренировочных лодок, спортсменов уровня КМС которые уже сейчас могут начать подготовку к национальным стартам. Мер в свою очередь вынес это предложение на рассмотрение депутатов городского совета Очакова о выделение под это хорошее начинание полторы ставки тренера для начала и содействие в развитии парусного спорта на их славной земле. Где кстати уже определи местоположение секции.

Поручил этот вопрос своему заместителю по гуманитарным вопросам некому Гордею Белову, который, кстати, так же являлся в прошлом яхтсменом и как, оказалось, тренировался у нашего « доброго друга» Игоря Анатольевича Чеботарёва, что в принципе ну ни как не должно влиять на развитие парусного спорта в регионе. Но видно мы все по-разному видим развитие спорта в целом и парусного в частности. Вместо того, чтобы включить ещё один вид спорта в Очаковскую ДЮСШ при наличии свободных ставок, а они как уже написано ранее были утверждены. При этом сам Гордей утверждал, что все решения приняты в пользу развития парусного спорта, Он Сам за это двумя Руками ЗА и с Января месяца 2017 года, можно приступать к набору детей для занятий сначала теорией, а с приходом теплого времени года и потихоньку выходить на воду.

Что же мы получаем на выходе, оказывается этот деятель, по-другому его назвать не хочется, заявляет, что, проведя переговоры с мером города Николаева, с его заместителем по гуманитарным вопросам, а так же с начальником управления спорта городского совета, договорился с ними, про механизм открытия парусной секции в городе Очакове. Как вам?

Дальше, ещё интереснее, по словам Очаковского чиновника, Николаевская спортивная школа « Коммунаровец», с которой якобы дают тренерскую ставку берёт на работу нашего тренера и направляет его в Очаков, прошу отметить, что лодок ни каких не предоставляет. На чём планируется проводить занятия в таком случае не понятно? На мой вопрос, а кто же предоставляет оборудование, был получен «гениальный» ответ Вы. И за всё это зам мера Очакова планирует платить компенсацию городу Николаеву за предоставление услуг по развитию парусного спорта в Очакове.

Хочется услышать комментарии по данному вопросу у непосредственных участников переговоров по парусной секции в Очакове. А именно Александра Фёдоровича Синкевича, заместителя мера Евгения Валерьевича Шевченко, а так же от начальника управления спорта Машкина Олега Валерьевича нужно ещё пригласить директора спортшколы « Коммунаровец» ну и конечно инициатора этой «светлой идею» заместителя мера города Очакова Гордея Белова. И всем вместе решить, что эта за «СХЕМА» такая и кому это ВЫГОДНО. Я понимаю, что руководителю в прошлом кредитным обществом под одноименным названием ГОРДЕЙ, видится всё по особенному. Чего боится данный, уже государственный человек, уверен, он сможет внятно пояснить на общей встрече.

Был ли протокол переговорного процесса встреч выше перечисленных чиновников по вопросу открытия парусной секции в Очакове, Я конечно сильно сомневаюсь. А то, что нам будет, о чём поговорить и обязательно прийти к какому-то конструктивному решению на благо развития здорового образа жизни, как в Николаеве, так и в регионах тут сомнений ни каких быть не может и, нет.

И как сказал классик; «Те, кто нам мешает, те нам и помогут», а другого выхода у них и быть не может.

Или Вас, что-то смущает граждане чиновники, так вы говорите, открыто, не стесняйтесь.

То есть заместитель мера Очакова за спиной мера и нашей организации проводит реализацию « шухера- мухера» не спрашивая ни согласия тренера на такой вариант н

Похоже в компании моих Визави появился новый персонаж, а именно зам мера города Очаков. Некий чиновник ответственный за гуманитарные вопросы в этом славном городе решил провернуть определённую комбинацию, детали которой поведаю позже. Достойный ученик Чеботарёва пока ещё директора областного Яхт- клуба решил поиграться, ну что ж нам не привыкать к появлению таких персонажей.

Вот только пан Гордей Белов должен быть готовым к тематическим вопросам, например совмещения государственной службы и ведения частного бизнеса. Не является ли это нарушение действующего законодательства. В УК Украины там, похоже, тоже найдется, что почитать и сколько за что полагается. Игорь Анатольевич с Ириной могут ему дать по этому поводу некоторые рекомендации.

Пока это маленький анонс. Будущего Морского приключения под парусами…

После того, как предложение выделить свободные полторы ставки областной парусной школы на открытие секции парусного спорта в Очакове под эгидой яхт-клуба