Николаевцы возмутились «уничтожением» деревьев в «Народном саду»: «Это что за самоуправство?»

Жители Николаева возмутились тем, что в парке «Народный сад» (бывший парк Петровского) обрезали множество деревьев и кустарников.

Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» написала жительница Николаева Алевтина Асташкина.

«Да что за беспредел и самоуправство? Кто и зачем уродует и уничтожает зеленые насаждения города?» - возмутилась она.

Далее пользователи соцсети стали спорить о том, в чьей собственности на сегодняшний день парк.

Ранее советник Николаевского городского головы Андрей Ермолаев сообщал о том, что парк «Народный сад» вернулся в городскую собственность Николаева и публиковал договор прекращения аренды целостного имущественного комплекса парка.

Однако, как подтвердили «Преступности.НЕТ» собственные источники в мэрии Николаева, несмотря на это парк пока продолжает находиться в аренде у ООО «Интершоу», учредителями которого являются Алексей Зверев и Елена Батаева.

В ходе обсуждения данного вопроса житель Николаева Дмитрий Лавриненко отметил, что «такое «кронирование», особенно в зимнее время, убивает дерево».

- К следующей осени от этих деревьев останутся гнилые черенки, - обозначил он.

Жительница Николаева Антонина Галкина, в свою очередь, предположила, что такая обрезка деревьев вызвана необходимостью дров для шашлыков и шаурмы.

Напомним, ранее николаевский экологи Олег Деркач называл хорошим прибыльным бизнесом кронирование деревьев, которое фактически бесконтрольное и происходит с массой нарушений.