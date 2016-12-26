Николаевские депутаты избрали представителей от общественности в полицейскую комиссию по отбору кадров

Депутаты Николаевского областного совета избрали двоих представителей от общественности в состав полицейской комиссии управления полиции охраны в Николаевской области.
Соответствующее решение было принято в ходе сессии облсовета в четверг, 22 декабря.
Так, в полицейскую комиссию вошли:
- Виктор Щербина – представитель от Николаевской областной ячейки общественной организации «Украинская Федерация Хортинга»;
- Петр Ларченко – представитель от Николаевского областной ячейки общественной организации Украинской федерации аматорского Муай-Тай.
Согласного данным поименного голосования, которые опубликованы на официальном сайте облсовета, за приятие такого решения проголосовали 37 депутатов, еще двое – воздержались (Александр Бондарь и Юрий Кормышкин), трое – не голосовали (Андрей Закусилов, Андрей Власенко, Сергей Чорный).
Как известно, эта комиссия занимается подбором кадров для правоохранительных органов Николаевской области.
Раньше рассматривался вариант, что от общественности в нее могли войти два члена депутатской комиссии Николаевского облсовета по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и средствами массовой информации Михаил Талпа и Вадим Олабин. Однако, депутаты разошлись во мнениях относительно этого.