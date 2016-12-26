В Грузии Конституционный суд разрешил употребление марихуаны

Конституционный суд Грузии разрешил гражданам страны употреблять марихуану в небольших количествах.

Как сообщает Грузия Online, суд признал неконституционной норму, предполагающую тюремное наказание за употребление и приобретение конопли для личного пользования.

Отмечается, что инициатором отмены нормы Уголовного кодекса стал аппарат омбудсмена.

По мнению суда, в случаях, когда речь идет об объеме не более 70 граммов марихуаны, практически невозможно доказать, что ее владелец планировал сбыть наркотик. В связи с этим уголовное наказание за ее хранение и употребление суд счел негуманным.

При этом сбыт марихуаны остается уголовно наказуемым.

Напомним, ранее сообщалось о том, как полиция нашла у николаевца 10 килограммов марихуаны.