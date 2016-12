В США зоозащитники устроили «рождественские каникулы» для животных

Приют для животных в американском штате Колорадо встречает Рождество с пустыми клетками - всех подопечных этого заведения разобрали.

Об этом написали на странице The Humane Society Of The Pikes Region в социальной сети Facebook.

Это удалось благодаря акции «Приведи их домой на каникулы», с помощью которой жителей города Пайкс убедили взять себе животное на праздники.

На радостях в приюте устроили праздник в вольерах.

«Что происходит, когда последняя собака пристроена? Сотрудники и волонтеры прыгают в питомниках!» - говорится в сообщении.

По данным убежища, у них разобрали 25 кошек и 23 собаки. «Каникулы» у животных будут с 18 декабря по новогоднюю ночь.

Зоозащитники констатируют, что 31% собак в конечном итоге подвергают эвтаназии, поэтому очень надеются, что большинство из животных уже не вернутся к ним, потому что нашли новый дом.