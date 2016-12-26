Ученые обнаружили доисторическую устойчивую к антибиотикам бактерию

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Ученые обнаружили в одной из самых глубоких пещер на Земле древний штамм бактерии Paenibacillus, который является устойчивым даже к самым сильным антибиотикам.

Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале Nature Communications.

Бактерия провела в пещере Лечугилья в штате Нью-Мексико на глубине 305 метров около четырех миллионов лет.

В результате анализов ученые установили, что она резистентна к 18 видам антибиотиков, включая новейшие разработки.

Это свидетельствует о том, что механизмы, которые обеспечивают устойчивость бактерий, появились задолго до того, как люди начали использовать антибиотики.

Катерина Вовченко

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русскийобщество