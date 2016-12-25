В Николаеве браконьеров «поздравили» с наступающим Новым годом поучительным видеороликом

Николаевские активисты «поздравили» с наступающим Новым годом браконьеров поучительным видеороликом.

Соответствующая запись «Поздравление с новым годом в Матвеевском лесу» опубликована на видеохостинге YouTube.

«С наступающим», - написал на странице в социальной сети Facebook активист Сергей Савченко, пишущий под ником «Матвеевский Лес», опубликовав данное видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве 22 декабря полиция «прикрыла» незаконную точку по продаже сосен на проспекте Героев Украины.