В Николаеве браконьеров «поздравили» с наступающим Новым годом поучительным видеороликом

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Николаевские активисты «поздравили» с наступающим Новым годом браконьеров поучительным видеороликом.

Соответствующая запись «Поздравление с новым годом в Матвеевском лесу» опубликована на видеохостинге YouTube.

«С наступающим», - написал на странице в социальной сети Facebook активист Сергей Савченко, пишущий под ником «Матвеевский Лес», опубликовав данное видео. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве 22 декабря полиция «прикрыла» незаконную точку по продаже сосен на проспекте Героев Украины.

Катерина Вовченко

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русскийобщество