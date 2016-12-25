В Николаеве на главной улице установили «живую» Рождественскую шопку

Традиционная рождественская шопка, изображающая рождения Иисуса Христа, впервые появилась и в Николаеве. Правда, вместо деревянных героев Вифлеемской истории мать и отца младенца изображают живые люди.

Об этом сообщает «NikLife»

Праздничная конструкция появилась на улице Соборной напротив каштанового сквере, где раньше стояла городская елка. Все желающие могут зайти в Рождественский вертеп и сфотографироваться с библейскими персонажами.

Отметим, что шопка - это вертепный сундук, изображающий вифлеемскую конюшню в ночь Рождества Христова. По легенде, традицию устанавливать рождественские шопки ввел святой Франциск Ассизский. Первую шопку он подготовил с благословения папы Гонория III, в городке Греччо в Италии в 1223 году, чтобы перенести акцент в праздновании Рождества Христова со светского материализма и подарков на поклонение Иисусу. Уже через 100 лет рождественские шопки устанавливали во всех итальянских церквях. Из Италии традицию перенесли на всю Европу, затем - в страны Северной Америки. В Украине шопки приобрели популярность прежде всего в западных областях, где традиции их установки унаследованы от Польши.

Шопки со временем существенно изменились. Речь идет и о материале, из которого изготовлены фигуры, и о наборе фигур.

Напомним, что 25 декабря католики и протестанты празднуют Рождество Христово. В более чем 145 странах мира – это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году. В Никоалеве в костеле Святого Иосиф состоялась рождественская праздничная литургия, во время которой «пластуны» передали верующим Вифлеемский Огонь мира.