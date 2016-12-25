Дерибасовскую украсили исполинские новогодние шарики и гирлянды

Дерибасовская отобрала звание самой нарядной новогодней улицы Одессы у Приморского бульвара, чья праздничная иллюминация не меняется уже несколько лет.

Об этом сообщает издание «Думская».

Так, деревья на Дерибасовской расцвели праздничными огоньками, а здешняя елка, считающаяся главной в Приморском районе, конкурирует с искусственным хвойным у мэрии.

Но самым впечатляющим украшением улицы стала не зеленая красавица, а исполинские светящиеся шары, впервые установленные в этом году. Их высота превышает 5 метров. В результате Дерибасовская буквально залита светом.

Фото — Александр Гиманов