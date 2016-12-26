В воскресение, 25 декабря, в возрасте 53 лет скончался популярный британский певец Джордж Майкл.

Об этом со ссылкой на «BBC» сообщает «Hromadske».

Музыкант, который начал свою карьеру в группе Wham в 1980-х и позже продолжил успешную сольную творчество, «мирно ушел из жизни у себя дома».

Полиция подтвердила смерть артиста в Оксфордшире на юге Англии в 13:24 по Гринвичу и отметила, что в обстоятельствах его смерти не обнаружено ничего подозрительного.

«Это большая печаль – подтверждать, что наш дорогой сын, брат и друг Джордж ушел из жизни, мирно, у себя дома во время рождественских праздников», – сказал публицист исполнителя в заявлении.

«Семья просит уважать неприкосновенность его частной жизни в этот сложный и эмоциональный период. Больше по этому поводу комментариев не будет », – отметил он.

Джордж Майкл, чье настоящее имя Гиоргос-Кириакос Панайоту, родился в северном Лондоне. За свою почти 40-летнюю карьеру по всему миру было продано более 90 миллионов копий его записей.

Таланты певца, композитора и продюсера сделали Джорджа Майкла одним из самых успешных артистов мира. Благодаря хорошей внешности и замечательному голосу он надолго стал любимцем молодежи.

Однако были времена, когда его наркотическая зависимость и приводы в полицию затмевали все музыкальные успехи.

Как отмечает The Guardian, Майкл едва не умер от пневмонии в 2011 году.

Между тем, альбом Майкла 1990 года «Listen Without Prejudice Vol. 1»планируют переиздать с фильмом с участием Стиви Уандера, Элтона Джона и супермоделей, которые снимались в видео к его синглу «Freedom! '90».