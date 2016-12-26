На грани дефолта первенец Царской России!

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или Чрезвычайная проблема всех горожан и туристов №1

Развитие электротранспорта  на сегодняшний день — это общемировой тренд. По данным Международного союза общественного транспорта, городской электротранспорт признан самым экологическим, а значит, самым перспективным видом транспорта в мире. В тех странах, где была сокращена или демонтирована сеть городского электротранспорта, через 20-30 лет вкладывались значительные капиталовложения для ее восстановления и развития.

Николаев был первым городом в Царской России, где начал курсировать электрический трамвай и наш город должен и может стать основным южным логистическим европейским узлом, который необходимо запустить и эффективно развивать. Эффективное использование человеческих и финансовых ресурсов, рост индекса деловой активности и инвестиционной привлекательности, увеличение количества новых рабочих мест, а так же благосостояние каждого горожанина зависит от качества, скорости и безопасности городских перевозок муниципальным транспортом.

* синим цветом по тексту – в статье выделены все ссылки на статьи, с которыми каждый может ознакомиться.

Муниципальный общественный транспорт – это основа жизни страны. Но транспорт с двигателями внутреннего сгорания, уже не развивает, а тянет нашу страну назад, делает её неконкурентной в мировом сообществе, вынуждая закупать за валюту и сами машины, и нефтепродукты, в то время как валюту можно использовать более эффективно. Проблемы экологии городов, туристической привлекательности и изменения климата уже касаются каждого из нас, только мы, украинцы, пока этого не осознаём в полном объеме.

Наша транспортная система, основанная на технологических возможностях прошлого века – устарела, и её пора срочно менять. Электротранспорт – наиболее эффективный во всем мире среди других видов транспорта, но почему-то не эффективен только в Николаеве. С учётом его возможностей и преимуществ, нужно срочно создавать современную транспортную систему городов Украины. О том, что нужно сделать для развития электротранспорта в Николаеве, надеюсь, народные избранники обсудят в ближайшее время.

В концепции «Стратегии развития Николаева» первоочередными есть городские перевозки – это электротранспорт и маршрутные такси. К большому сожалению, создано огромное количество маршрутов, но нет качественного подвижного состава, и это при том, что в городе есть коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс». Уверен, что его необходимо городу эффективно реформировать и выделять средства для его развития. Только так мы сможем предоставлять качественную транспортную услугу нашим горожанам и реформировать всю пассажирскую инфраструктуру города.

Изучая Европейский опыт, я обратил внимание на ключевые показатели качества обслуживания муниципального транспорта: 

  • удобство общественного пассажирского  транспорта для человека по логистике (удобство попадания из точки А в точку Б);
  • удобство навигации (удобство ориентации в маршрутах городской сети);
  • удобство системы оплаты за проезд (как наличным, так и безналичным способом);
  • комфорт и скорость передвижения электротранспортом (быстро и качественно);
  • безопасность муниципального транспорта и остановочных комплексов;
  • интерактивность комфортных вагонов и «умных» остановок (доступны все инновационные технологии и интернет-навигация);
  • наличие стюардов-кассиров и дополнительных услуг;
  • чистые и опрятные салоны общественного транспорта со всеми условиями для  проезда инвалидов (комфорт и забота, прежде всего).

Каждый из нас, без исключения, мечтает о таких условиях и с удовольствием пользовался бы таким комфортным европейским транспортом ежедневно!

Давайте зададим себе вопрос – а что общего  между  качеством услуг Европейского обслуживания и нашим муниципальным электротранспортом на сегодняшний день? Да ничего, кроме идентичных моделей троллейбусов «SKODA» и трамваев «TATRA». Из этого делаем вывод, что Европа - не в мыслях, а в реальных делах эффективного менеджмента предприятия воплощает качество услуг!, ведь мы на рынке услуг и должны быть на голову лучше по комфортности для клиента - пассажира, нежели предложения конкурентов-частников по рынку!

Большинство горожан не довольны грязными и опасными для жизни маршрутками, но вынуждены пользоваться их некачественными услугами, и в основном в рабочую перевозку ездить стоя в набитых пассажирами салонах, так как муниципальный электротранспорт стабильно на порядок хуже и неудобнее, особенно по скорости перевозок, которая в среднем 20-35 км/ч.

Наше Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» оказалось одно из самых известных в информационном пространстве и стабильно одно из  худших по всем показателям деятельности во всей Украине.

Не проходит и одной-двух недель без очередного ЧП, ДТП, Резонанса, аварии на линиях, которые шокируют горожан и гостей города. Николаевцы привыкли уже ко всем чрезвычайным происшествиям, они стали уже чрезвычайной нормой обслуживания КП «Николаевэлектротранс».

Небольшая часть ЧП, освещенная прессой: 

  1. Падала аварийная опора предприятия  на ул. Садовой и блокировала движение всего проспекта.
  2. Пьяный водитель троллейбуса врезался в столб.
  3. Троллейбус в центре города сбил девушку на зебре пешеходного  перехода.
  4. Трамвай сбивал насмерть пенсионерку.
  5. Троллейбус сбивал женщину на пешеходном переходе.  
  6. В центре Николаева троллейбус снес столб.  
  7. На ходу горел трамвай, с которого выпрыгивали пассажиры.
  8. Трамвай таранил седельный тягач.  
  9. С рельсов постоянно сходят трамваи.  
  10. Трамвай таранил седельный тягач.  
  11. На ходу с трамваев отпадали колеса.  
  12. Троллейбусы выходят на маршрут на лысой резине.  
  13. Троллейбусы врезались в маршрутки.  
  14. Троллейбусы постоянные виновники ДТП.   
  15. Троллейбусы блокировали движение по проспекту.
  16. Трамвай сбивал мужчину.
  17. Аварийные троллейбусные сети предприятия рвутся, создавая пробки и блокируя перевозки
  18. Аварийные трамвайные пути, перепады в 1,5 см на стыках рельсов.
  19. Большинство переездов через трамвайные пути в аварийном состоянии.
  20. После снегопада 20 дней трамвайные пути не расчищались.
  21. И  многие другие ЧП….

При этом горожане ни разу публично не слышали, чтобы руководство помогало пострадавшим в многочисленных  ЧП и ДТП, выплачивало страховку на лечение, возмещало ущерб,  извинялось публично за предоставленные горожанам трудности и нанесенный ущерб. Руководитель ни разу не взял на себя публично ответственность за сотни ЧП, ДТП, Резонансных происшествий, аварий, а систематически подставлял мэра под удар.

Сотрудники предприятия, горожане, гости города - туристы  являются заложниками бездарного управленческого менеджмента предприятия, которое довело когда-то ключевое градообразующее предприятие инфраструктуры Николаева до состояния тотального развала всей инфраструктуры предприятия и финансового хронического  дефолта.

Это состояние хронического дефолта позволяет руководству не платить по счетам,  клянчить у города с бюджета десятки миллионов, шантажируя мэрию отдать на растерзание частным перевозчикам всех социально незащищенных горожан. И этот террор позволяет, как в бездну, вливать с бюджета сотни миллионов, которые уходят в никуда, а должны были быть потрачены на развитие предприятия и инфраструктуры города.

Купили хлам, украли деньги и куда директор дел 75 миллионов.

Справка: Только за 2016 год предприятие получило 20,4 +6,6+43,1+ убуток 5,6 =75,7 мил. гривен.

Это для сравнения получается на 150000 всех возможных льготников  по 504 грн. в месяц или 4,2 поездки ежедневно или 8,4 поездки на социальных автобусах по 2 грн.

О руководстве предприятия так же часто пишут как об их ЧП: 

  1. Депутаты разоблачали схемы директора.
  2. Работу руководителя неоднократно признавали неудовлетворительной.
  3. Депутаты не довольны деятельностью руководства.
  4. Комиссия не принимала у директора отчет.
  5. Предприятие постоянно в состоянии банкротства.
  6. На предприятии по вине руководства миллионные долги.
  7. Директор Николаевэлектротранса игнорирует приглашения транспортной комиссии.
  8. Депутаты прекращали финансирование предприятия.
  9. Главного инженера предприятия штрафовали.
  10. Закупку б\у трамваев и троллейбусов предприятие приобретало по завышенным ценам.
  11. Лисовский предлагает покупать срочно дуобусы.
  12. Начальник КП "Николаевэлектротранс" прилагает много усилий, чтобы "замять" все ЧП и не придавать им огласки в прессе.
  13. И многое другое…

Все горожане не понимают, как на неработающее и на половину предприятие, которое некачественно обслуживает всех горожан и гостей города, мэрия постоянно дает десятки миллионов гривен и постоянно планирует в бюджете колоссальные затраты по фантастическому финансовому вливанию на дорогостоящие препараты с забвенной надеждой излечить «труп».

Горожане уже требуют, чтобы предприятие сначала начало нормально предоставлять публичные услуги по качественным перевозкам и удобным логистическим маршрутам с полноценной конкуренцией частным перевозчикам. А уж потом, на финансово-реанимированном предприятии, которое зарабатывает и увеличивает доход, производить серьезные структурные капитальные инвестиции в развитие инфраструктуры и покупку новых единиц транспорта, что даст развитие предприятию и городу в целом.

Мнение горожан однозначно, чтобы город не купил, хоть самые современные и дорогие электродуобусы, вложив и выделив в инфраструктуру колоссальные кредитные и бюджетные ресурсы, все это уже через год пойдет прахом при такой политике растранжиривания и неэффективного финансового и юридически безграмотного управления предприятием. И горожане не почувствуют никаких улучшений от этих колоссальных затрат и  инвестиций так как умелое руководство протранжирит все и очень быстро.

Это видно всем Николаевцам, но почему-то в упор не хотят видеть все депутаты и чиновники, что все купленные КП «Николаевэлектротранс» «бэушные» золотые троллейбусы  с переплатой 27% от стоимости и списанные  трамваи с переплатой в 1500%, что вызвало резонанс и скандал в Латвии, а в Николаеве - только улыбку, руководство выпустило на аварийно разбитые трамвайные пути и аварийно изношенные троллейбусные сети с аварийными подстанциями, как в народе говорят «добить» покупку.

Золотые трамваи и троллейбусы приобрел КП «Николаевэлектротранс»

Половина троллейбусов со дня покупки стоит на парковке предприятия, так как руководство не имеет резерва водителей, контактные сети и подстанции аварийно перегружены и не выдержат большей нагрузки новых единиц на маршрутах и фактически руководство не заинтересовано в их выходе на линии, деньги все равно дают из бюджета по заявкам предприятия. Большинство салонов троллейбусов и трамваев уже после трех месяцев эксплуатации все грязные, с липкими поручнями и сидениями, весь салон обклеен рекламой без тиража и номера заключенного договора с предприятием в нарушении ЗУ «О рекламе». Обивка на сидениях, в большинстве случаев, - не качественная и уже вся в лохмотьях, износилась и вытерлась, на полу песок, которым дышат все пассажиры, на остановках заходят ромы, карманники, наркоманы, попрошайки, лица без определенного места жительства, больные гепатитами, туберкулезом, вшами и едут со всеми пассажирами и детьми бесплатно, контролеры им даже не делают замечание и не просят выйти. И за это нужно еще и платить деньги?

Предприятие сделало все, чтобы выгнать в шею из своих салолов «некачественными услугами» практически всех платежеспособных пассажиров и перевозит в основном только льготных пассажиров, у которых просто нет альтернативы,  и горожан, имеющих минимальные доходы ниже реального прожиточного минимума или временно безработных, выживающих на пособие, для которых каждая гривна на вес золота.  Все горожане знают, что маршруты - не отвечают реалиям и запросам горожан, нет соблюдения графика, трамвайные и троллейбусные маршруты и графики не синхронизированы, нет единого билета, частые поломки сразу блокируют все движение транспорта, угроза жизни при ЧП, угроза подхватить неизлечимую болезнь,  и многое другое.   И что будет делать предприятие, если все льготы монетизируют, под угрозой жизни возить депутатов?

Николаев: в очередной раз сошел с рельсов новый трамвай.

Не прошло и полгода как весь приобретенный подвижной состав начал ломаться, блокируя и парализуя весь город, что блокировало электротранспорт, и горожане не могли полдня пользоваться так называемыми услугами предприятия. А само предприятие постоянно получает значительные убытки от простоя электротранспорта, который фактически оплачивается с бюджета.

Вот и получается, что «бэушная» списанная техника из Европы стоит для украинцев в десятки раз дороже, и все это из-за неумеренных аппетитов местных властей и руководства коммунального предприятия. Хотя другим городам еще и доплачивают немалые суммы за то, что они себе забирают списанные трамваи, троллейбусы и автобусы, за которые европейские города не будут платить по закону за утилизацию серьезные суммы из своего бюджета.

Об имидже КП «Николаевэлектротранс», благодаря «виртуозному» управлению руководства, не стоит и говорить. Сотни чрезвычайных происшествий, коррупционных скандалов, огромное количество пострадавших  и недовольных, которых скрывают - привело к тому, что на предприятие  уже ставят ставки на тотализаторах - через, сколько произойдет очередное ЧП в городе и что этому будет причиной - трамвай или троллейбус.

Если Николаеву хватит политической воли пойти по примеру Винницы на реформирование для решения транспортной проблемы города, не бездумно, для пиара конкретной партии, закупать модные дуобусы или автобусы и тратить колоссальные средства на восстановление инфраструктуры и дотации, а системно, на реанимированное, лучше - на новое, эффективно работающее, предприятие (например - КП «НИКОЛАЕВПАСТРАНС») закупит в полном объеме  по международным кредитным программам  троллейбусы, трамваи, автобусы на газу, электродуобусы для развития транспортной инфраструктуры всего Корабельного района,  Матвеевки, Больший и Малой Коренихи,  Широкой Балки, Варваровки, Намыва, Терновки,  то, раз и навсегда, решит транспортную проблему всего города для всех горожан и гостей города.

Это позволит эффективно, быстро и качественно обслуживать весь городской пассажиропоток и забрать всех платежеспособных пассажиров качественным и удобным сервисом, разгрузить все городские магистрали и наполнить прибылью предприятие. Это даст всем николаевцам и гостям города комфорт, быстроту и удобство передвижения по всему городу, а для автомобилистов уберет со всего города опасные маршрутки и разгрузит все городские магистрали, что увеличит в разы трафик и пропускную способность всех основных городских дорог в разы.

Как следствие - все частные маршрутки будут обслуживать отдаленные районы и пригород, что решит вопрос обслуживания всего пригорода. А часть пассажирских больших и средних сертифицированных автобусов сможет по договору работать на коммунальном предприятии, обслуживая городские маршруты.

Николаевцы и гости города стали заложниками сложившегося транспортного коллапса в городе и оказались между молотом и наковальней. Молот в данном случае от города - КП «Николаевэлектротранс», которое стабильно работает по принципу - чем хуже для пассажиров, тем лучше для конкурентов, а наковальня - это частные компании-извозчики, которые не возят льготников и работают по неписаным правилам,  диктуя городу условия словами ультиматумов, как монополисты рынка перевозок платежеспособных пассажиров без контроля города.

При этом, горожане уже не могут после 19:00 добраться в свой район, так как на большинстве маршрутов, как № 13  просто нет маршруток и автобусов, они игнорируют условия договора систематически и город закрывает на это ежедневно глаза! А после 22:00 и до 23:30 добраться даже с центра города практически нереально. А если вы и влезете в битком набитую маршрутку набитую как «шпроты в банке», где пассажиры лежат на панели приборов и водителе, то вам оттопчут ноги, вымажут одежду, почистят карманы  и может по пути вы вывалитесь вместе с дверью на повороте или при торможении, разобьете об самодельно установленный поручень или музыкальную колонку голову. И это - «сервис». Все маршруты установили себе неписаное правило, что после 24:00 они берут двойной тариф 8 грн. По-этому, и те единицы, которые ездят на весь город, выезжают в основном только на высокодоходный почетный круг в 23:30 и требуют по 8 грн.  Хочешь - едь, а не хочешь – свободен, на такси с двойным тарифом с минималкой в 100 грн. При этом, в городе нет ни одного ночного маршрута, как в каждом городе Европы с 24:00 – до 7:00, там заботятся о горожанах, которые работают в ночные смены и посуточно.

Нет смысла лить в пустыне воду в дырявое как решето «корыто» под названием КП «Николаевэлектротранс». Пока чиновники и, так называемые, народные эксперты, не заделывая дырок в корыте, начинают выделять средства на псевдоразвитие и бессмысленный тюнинг «дырявого корыта», оно не станет прозрачным, как слеза, стеклянным сосудом, который сохранит всю влитую в него  воду, чтобы в дальнейшем приумножить ее.

Муниципальный общественный транспорт – это кровеносная система города, которая заражена коррупцией, закупорена тромбами и не функционирует, тем самым отравляя и убивая весь город.

Один Сенкевич  в поле не воин и на деле Николаев никто даже не пытается сделать европейским туристическим городом, и реальные дела чиновников и депутатов чаще всего идут вразрез со словами и лозунгами.

У города нет единой стратегии вывода из кризиса и развития предприятия, нет и единого виденья развития транспортной инфраструктуры города. Это напоминает басню с печальным концом «Лебедь, Рак и Щука», когда мэрия, депутаты, предприятие, а в нашем случае еще и активисты-псевдоэксперты тянут из бюджета финансирование на свое виденье и все под девизом «на благо городу», а по факту - все льют в дырявое, как решето, «корыто»!

Из последнего:

Общественники  «Центра антикоррупционных расследований» и депутаты  играют в экспертов транспортной инфраструктуры города и словами и лозунгами  борются с коррупцией.

А в это декабрьское время подрядчики  «Равшаны - джамшуты» спехом «тулят» где попало остановочные «козырьки» по  цене  SMART остановок последнего поколения, с надеждой, что глупые горожане не заметят никакой разницы ведь 180000 грн. это такая мелочь за «козырек».

В мэрии в срочном порядке презентуют устаревшею и никому не нужную систему «Электронного билета». Для всего муниципального транспорта хотят срочно выделять средства и покупать устаревшие валидаторы и проездные карты, когда это уже есть в современных банковских терминалах, которые, во-первых - не нужно покупать за миллионы, а во-вторых  - их функциональные возможности анализа, графиков, статистики позволяют в режиме онлайн интегрировать и направлять средства на счета предприятия, и валидаторы бесполезны, так как в Украине нет культуры оплаты проезда, и практика Европы показывает, что лучше кассира – клиент-менеджера с банковским терминалом, который обилечивает всех пассажиров и может продавать дополнительные сервисы и услуги, оказать первую медицинскую помощь, контролировать безопасность пассажиров, обучить и проинформировать пассажиров, и окупить свою заработную плату и создать новое рабочее место, наполнив своими налогами городской бюджет. Да и ставить эти неэффективные и дорогие валидаторы для обилечивания пассажиров и приобретать бесполезные карты - бессмысленно, так как они потом не позволят монетизировать социальные выплаты, и применить их будет некуда. Это очередная красивая дырка в дырявом корыте.

Не имея запущенного и реформированного коммунального предприятия бессмысленно заказывать и оплачивать дорогостоящую  разработку Транспортной модели города, Концепции и Стратегии развития муниципального общественного транспорта, Программы и Карты оптимизации городских транспортных маршрутов, ведь это все базируется  и рассчитывается на эффективной работе и развитии КП «Николаевэлектротранс», его реальном, а не виртуальном и среднепотолочном пассажиропотоке по каждой категории. Это мною было предложено сделать городу в моей петиции, это мировой стандарт, на котором базируются все расчеты, но только не для Николаева.

Реальный пассажиропоток можно высчитать при реальном обилечивании в реальном времени и при эффективном курсировании транспорта по маршруту в рабочую перевозку с интервалом 5-7 минут, а в не рабочею 7-15 минут. Только тогда можно видеть график реального пассажиропотока поминутно и график реальной картины на каждый день недели, а расчет нагрузки и пассажиропотока любым институтом даст приблизительную карту пассажиропотока, который будет с погрешностью в 30% и не отображать реальную нагрузку каждой остановки почасово и главное реальную прибыльность каждого маршрута.

Нужно не забывать, что основная задачу коммунального предприятия это не пиаркурсирование и присутствие в городе электротранспорта, а получение прибыли и это генеральная задача любого предприятия, которое дает ему развиваться и модернизироваться. И если реформировать и развивать маршруты с этой точки зрения сначала от высокодоходных до менеедоходных, это даст эффективно реформировать и запустить маршруты, а главное - начать зарабатывать прибыль и направлять на развитие маршрутов, качественно обслуживать горожан - основных клиентов и инвесторов предприятия.

Депутаты о схемах руководства.

Анализируя работу руководства  КП «Николаевэлектротранс» нельзя сказать, что ничего не сделано, есть и результаты, достойные внимания:

Ознакомившись со скромным  улучшением работы городского транспорта директором предприятия, понимаешь, что руководитель не тщеславный, честный профи своего дела.

Руководитель внес личный инновационный вклад  в развитие города и искусства, что дало известность Николаеву во всем мире.

Есть достижения и в европейском реформировании и модернизации всего подвижного состава предприятия, которые оценили все пассажиры и специалисты городов Украины.

Эта работа достойна внимания и оценки всех горожан, а так же руководства города.

В плохом функционировании любого предприятия всегда виновен тот, кто им управляет. На корабле это капитан,  в футбольной команде — тренер, в хозяйственном предприятии — директор, в государстве…  Ну это смотря какое государство. Например, Третьим Рейхом управлял фюрер, Советским Союзом — КПСС, в Украине основным субъектом власти является народ. Кажется, мы нашли виновника всех наших бед…

Р.S.

Уважаемые народные избранники и чиновники - слуги народа, обратите свой взор и наконец, решите основную проблему с муниципальным транспортом для всех  николаевцев, которые устали ежедневно терпеть издевательства над собой и своими детьми!

Мы понимаем, Вы практически все как слуги народа, передвигаетесь по городу исключительно на персональных иностранных  авто, поэтому проблемы всех горожан и избирателей Вам просто не ведомы!

Изойдите на милость и одну рабочую неделю Все дружно без депутатского значка поезжайте по делам и работе на муниципальном общественном электротранспорте, а после 22:00 на частных маршрутных такси!

И уже через день вы поймете, что приходиться терпеть и сколько выстаивать на остановках всем Николаевцам, а особенно  гостям города, которые в шоке от такой заботы народных избранников!

И как живым добраться одним электротранспортом с одного конца города в другой по работе быстро и сколько нужно простоять на остановках дожидаясь, свой маршрут, и сколько походить, чтобы сделать пересадку с трамвая на троллейбус, и в часы пик или после 22:00 как ехать в маршрутке, стоя в полусогнутом состоянии и почему невозможно сесть на сидение с ногами, так как для ног место отсутствует, и почему доехал в засаленном липком и грязном салоне, и испортил одежу, или водитель не впускает на свободные места спереди, а салон забит как шпроты, и головой об поручень при выходе ударился, или с Вас водитель в 23:50 будет требовать оплатить 8 грн. а в случае отказа будет стоять и требовать покинуть маршрутку и многое другое…

Только после этого Вы сможете объективно оценить работу КП «Николаевэлектротранс» и частных перевозчиков и не на словах, а на деле решить раз и навсегда проблему муниципальных перевозок для Всех горожан!

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