На грани дефолта первенец Царской России!

Развитие электротранспорта на сегодняшний день — это общемировой тренд. По данным Международного союза общественного транспорта, городской электротранспорт признан самым экологическим, а значит, самым перспективным видом транспорта в мире. В тех странах, где была сокращена или демонтирована сеть городского электротранспорта, через 20-30 лет вкладывались значительные капиталовложения для ее восстановления и развития.

Николаев был первым городом в Царской России, где начал курсировать электрический трамвай и наш город должен и может стать основным южным логистическим европейским узлом, который необходимо запустить и эффективно развивать. Эффективное использование человеческих и финансовых ресурсов, рост индекса деловой активности и инвестиционной привлекательности, увеличение количества новых рабочих мест, а так же благосостояние каждого горожанина зависит от качества, скорости и безопасности городских перевозок муниципальным транспортом.

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Муниципальный общественный транспорт – это основа жизни страны. Но транспорт с двигателями внутреннего сгорания, уже не развивает, а тянет нашу страну назад, делает её неконкурентной в мировом сообществе, вынуждая закупать за валюту и сами машины, и нефтепродукты, в то время как валюту можно использовать более эффективно. Проблемы экологии городов, туристической привлекательности и изменения климата уже касаются каждого из нас, только мы, украинцы, пока этого не осознаём в полном объеме.

Наша транспортная система, основанная на технологических возможностях прошлого века – устарела, и её пора срочно менять. Электротранспорт – наиболее эффективный во всем мире среди других видов транспорта, но почему-то не эффективен только в Николаеве. С учётом его возможностей и преимуществ, нужно срочно создавать современную транспортную систему городов Украины. О том, что нужно сделать для развития электротранспорта в Николаеве, надеюсь, народные избранники обсудят в ближайшее время.

В концепции «Стратегии развития Николаева» первоочередными есть городские перевозки – это электротранспорт и маршрутные такси. К большому сожалению, создано огромное количество маршрутов, но нет качественного подвижного состава, и это при том, что в городе есть коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс». Уверен, что его необходимо городу эффективно реформировать и выделять средства для его развития. Только так мы сможем предоставлять качественную транспортную услугу нашим горожанам и реформировать всю пассажирскую инфраструктуру города.

Изучая Европейский опыт, я обратил внимание на ключевые показатели качества обслуживания муниципального транспорта:

удобство общественного пассажирского транспорта для человека по логистике (удобство попадания из точки А в точку Б);

удобство навигации (удобство ориентации в маршрутах городской сети);

удобство системы оплаты за проезд (как наличным, так и безналичным способом);

комфорт и скорость передвижения электротранспортом (быстро и качественно);

безопасность муниципального транспорта и остановочных комплексов;

интерактивность комфортных вагонов и «умных» остановок (доступны все инновационные технологии и интернет-навигация);

наличие стюардов-кассиров и дополнительных услуг;

чистые и опрятные салоны общественного транспорта со всеми условиями для проезда инвалидов (комфорт и забота, прежде всего).

Каждый из нас, без исключения, мечтает о таких условиях и с удовольствием пользовался бы таким комфортным европейским транспортом ежедневно!

Давайте зададим себе вопрос – а что общего между качеством услуг Европейского обслуживания и нашим муниципальным электротранспортом на сегодняшний день? Да ничего, кроме идентичных моделей троллейбусов «SKODA» и трамваев «TATRA». Из этого делаем вывод, что Европа - не в мыслях, а в реальных делах эффективного менеджмента предприятия воплощает качество услуг!, ведь мы на рынке услуг и должны быть на голову лучше по комфортности для клиента - пассажира, нежели предложения конкурентов-частников по рынку!

Большинство горожан не довольны грязными и опасными для жизни маршрутками, но вынуждены пользоваться их некачественными услугами, и в основном в рабочую перевозку ездить стоя в набитых пассажирами салонах, так как муниципальный электротранспорт стабильно на порядок хуже и неудобнее, особенно по скорости перевозок, которая в среднем 20-35 км/ч.

Наше Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» оказалось одно из самых известных в информационном пространстве и стабильно одно из худших по всем показателям деятельности во всей Украине.

Не проходит и одной-двух недель без очередного ЧП, ДТП, Резонанса, аварии на линиях, которые шокируют горожан и гостей города. Николаевцы привыкли уже ко всем чрезвычайным происшествиям, они стали уже чрезвычайной нормой обслуживания КП «Николаевэлектротранс».

Небольшая часть ЧП, освещенная прессой:

При этом горожане ни разу публично не слышали, чтобы руководство помогало пострадавшим в многочисленных ЧП и ДТП, выплачивало страховку на лечение, возмещало ущерб, извинялось публично за предоставленные горожанам трудности и нанесенный ущерб. Руководитель ни разу не взял на себя публично ответственность за сотни ЧП, ДТП, Резонансных происшествий, аварий, а систематически подставлял мэра под удар.

Сотрудники предприятия, горожане, гости города - туристы являются заложниками бездарного управленческого менеджмента предприятия, которое довело когда-то ключевое градообразующее предприятие инфраструктуры Николаева до состояния тотального развала всей инфраструктуры предприятия и финансового хронического дефолта.

Это состояние хронического дефолта позволяет руководству не платить по счетам, клянчить у города с бюджета десятки миллионов, шантажируя мэрию отдать на растерзание частным перевозчикам всех социально незащищенных горожан. И этот террор позволяет, как в бездну, вливать с бюджета сотни миллионов, которые уходят в никуда, а должны были быть потрачены на развитие предприятия и инфраструктуры города.

Купили хлам, украли деньги и куда директор дел 75 миллионов.

Справка: Только за 2016 год предприятие получило 20,4 +6,6+43,1+ убуток 5,6 =75,7 мил. гривен.

Это для сравнения получается на 150000 всех возможных льготников по 504 грн. в месяц или 4,2 поездки ежедневно или 8,4 поездки на социальных автобусах по 2 грн.

О руководстве предприятия так же часто пишут как об их ЧП:

Все горожане не понимают, как на неработающее и на половину предприятие, которое некачественно обслуживает всех горожан и гостей города, мэрия постоянно дает десятки миллионов гривен и постоянно планирует в бюджете колоссальные затраты по фантастическому финансовому вливанию на дорогостоящие препараты с забвенной надеждой излечить «труп».

Горожане уже требуют, чтобы предприятие сначала начало нормально предоставлять публичные услуги по качественным перевозкам и удобным логистическим маршрутам с полноценной конкуренцией частным перевозчикам. А уж потом, на финансово-реанимированном предприятии, которое зарабатывает и увеличивает доход, производить серьезные структурные капитальные инвестиции в развитие инфраструктуры и покупку новых единиц транспорта, что даст развитие предприятию и городу в целом.

Мнение горожан однозначно, чтобы город не купил, хоть самые современные и дорогие электродуобусы, вложив и выделив в инфраструктуру колоссальные кредитные и бюджетные ресурсы, все это уже через год пойдет прахом при такой политике растранжиривания и неэффективного финансового и юридически безграмотного управления предприятием. И горожане не почувствуют никаких улучшений от этих колоссальных затрат и инвестиций так как умелое руководство протранжирит все и очень быстро.

Это видно всем Николаевцам, но почему-то в упор не хотят видеть все депутаты и чиновники, что все купленные КП «Николаевэлектротранс» «бэушные» золотые троллейбусы с переплатой 27% от стоимости и списанные трамваи с переплатой в 1500%, что вызвало резонанс и скандал в Латвии, а в Николаеве - только улыбку, руководство выпустило на аварийно разбитые трамвайные пути и аварийно изношенные троллейбусные сети с аварийными подстанциями, как в народе говорят «добить» покупку.

Золотые трамваи и троллейбусы приобрел КП «Николаевэлектротранс»

Половина троллейбусов со дня покупки стоит на парковке предприятия, так как руководство не имеет резерва водителей, контактные сети и подстанции аварийно перегружены и не выдержат большей нагрузки новых единиц на маршрутах и фактически руководство не заинтересовано в их выходе на линии, деньги все равно дают из бюджета по заявкам предприятия. Большинство салонов троллейбусов и трамваев уже после трех месяцев эксплуатации все грязные, с липкими поручнями и сидениями, весь салон обклеен рекламой без тиража и номера заключенного договора с предприятием в нарушении ЗУ «О рекламе». Обивка на сидениях, в большинстве случаев, - не качественная и уже вся в лохмотьях, износилась и вытерлась, на полу песок, которым дышат все пассажиры, на остановках заходят ромы, карманники, наркоманы, попрошайки, лица без определенного места жительства, больные гепатитами, туберкулезом, вшами и едут со всеми пассажирами и детьми бесплатно, контролеры им даже не делают замечание и не просят выйти. И за это нужно еще и платить деньги?

Предприятие сделало все, чтобы выгнать в шею из своих салолов «некачественными услугами» практически всех платежеспособных пассажиров и перевозит в основном только льготных пассажиров, у которых просто нет альтернативы, и горожан, имеющих минимальные доходы ниже реального прожиточного минимума или временно безработных, выживающих на пособие, для которых каждая гривна на вес золота. Все горожане знают, что маршруты - не отвечают реалиям и запросам горожан, нет соблюдения графика, трамвайные и троллейбусные маршруты и графики не синхронизированы, нет единого билета, частые поломки сразу блокируют все движение транспорта, угроза жизни при ЧП, угроза подхватить неизлечимую болезнь, и многое другое. И что будет делать предприятие, если все льготы монетизируют, под угрозой жизни возить депутатов?

Николаев: в очередной раз сошел с рельсов новый трамвай.

Не прошло и полгода как весь приобретенный подвижной состав начал ломаться, блокируя и парализуя весь город, что блокировало электротранспорт, и горожане не могли полдня пользоваться так называемыми услугами предприятия. А само предприятие постоянно получает значительные убытки от простоя электротранспорта, который фактически оплачивается с бюджета.

Вот и получается, что «бэушная» списанная техника из Европы стоит для украинцев в десятки раз дороже, и все это из-за неумеренных аппетитов местных властей и руководства коммунального предприятия. Хотя другим городам еще и доплачивают немалые суммы за то, что они себе забирают списанные трамваи, троллейбусы и автобусы, за которые европейские города не будут платить по закону за утилизацию серьезные суммы из своего бюджета.

Об имидже КП «Николаевэлектротранс», благодаря «виртуозному» управлению руководства, не стоит и говорить. Сотни чрезвычайных происшествий, коррупционных скандалов, огромное количество пострадавших и недовольных, которых скрывают - привело к тому, что на предприятие уже ставят ставки на тотализаторах - через, сколько произойдет очередное ЧП в городе и что этому будет причиной - трамвай или троллейбус.

Если Николаеву хватит политической воли пойти по примеру Винницы на реформирование для решения транспортной проблемы города, не бездумно, для пиара конкретной партии, закупать модные дуобусы или автобусы и тратить колоссальные средства на восстановление инфраструктуры и дотации, а системно, на реанимированное, лучше - на новое, эффективно работающее, предприятие (например - КП «НИКОЛАЕВПАСТРАНС») закупит в полном объеме по международным кредитным программам троллейбусы, трамваи, автобусы на газу, электродуобусы для развития транспортной инфраструктуры всего Корабельного района, Матвеевки, Больший и Малой Коренихи, Широкой Балки, Варваровки, Намыва, Терновки, то, раз и навсегда, решит транспортную проблему всего города для всех горожан и гостей города.

Это позволит эффективно, быстро и качественно обслуживать весь городской пассажиропоток и забрать всех платежеспособных пассажиров качественным и удобным сервисом, разгрузить все городские магистрали и наполнить прибылью предприятие. Это даст всем николаевцам и гостям города комфорт, быстроту и удобство передвижения по всему городу, а для автомобилистов уберет со всего города опасные маршрутки и разгрузит все городские магистрали, что увеличит в разы трафик и пропускную способность всех основных городских дорог в разы.

Как следствие - все частные маршрутки будут обслуживать отдаленные районы и пригород, что решит вопрос обслуживания всего пригорода. А часть пассажирских больших и средних сертифицированных автобусов сможет по договору работать на коммунальном предприятии, обслуживая городские маршруты.

Николаевцы и гости города стали заложниками сложившегося транспортного коллапса в городе и оказались между молотом и наковальней. Молот в данном случае от города - КП «Николаевэлектротранс», которое стабильно работает по принципу - чем хуже для пассажиров, тем лучше для конкурентов, а наковальня - это частные компании-извозчики, которые не возят льготников и работают по неписаным правилам, диктуя городу условия словами ультиматумов, как монополисты рынка перевозок платежеспособных пассажиров без контроля города.

При этом, горожане уже не могут после 19:00 добраться в свой район, так как на большинстве маршрутов, как № 13 просто нет маршруток и автобусов, они игнорируют условия договора систематически и город закрывает на это ежедневно глаза! А после 22:00 и до 23:30 добраться даже с центра города практически нереально. А если вы и влезете в битком набитую маршрутку набитую как «шпроты в банке», где пассажиры лежат на панели приборов и водителе, то вам оттопчут ноги, вымажут одежду, почистят карманы и может по пути вы вывалитесь вместе с дверью на повороте или при торможении, разобьете об самодельно установленный поручень или музыкальную колонку голову. И это - «сервис». Все маршруты установили себе неписаное правило, что после 24:00 они берут двойной тариф 8 грн. По-этому, и те единицы, которые ездят на весь город, выезжают в основном только на высокодоходный почетный круг в 23:30 и требуют по 8 грн. Хочешь - едь, а не хочешь – свободен, на такси с двойным тарифом с минималкой в 100 грн. При этом, в городе нет ни одного ночного маршрута, как в каждом городе Европы с 24:00 – до 7:00, там заботятся о горожанах, которые работают в ночные смены и посуточно.

Нет смысла лить в пустыне воду в дырявое как решето «корыто» под названием КП «Николаевэлектротранс». Пока чиновники и, так называемые, народные эксперты, не заделывая дырок в корыте, начинают выделять средства на псевдоразвитие и бессмысленный тюнинг «дырявого корыта», оно не станет прозрачным, как слеза, стеклянным сосудом, который сохранит всю влитую в него воду, чтобы в дальнейшем приумножить ее.

Муниципальный общественный транспорт – это кровеносная система города, которая заражена коррупцией, закупорена тромбами и не функционирует, тем самым отравляя и убивая весь город.

Один Сенкевич в поле не воин и на деле Николаев никто даже не пытается сделать европейским туристическим городом, и реальные дела чиновников и депутатов чаще всего идут вразрез со словами и лозунгами.

У города нет единой стратегии вывода из кризиса и развития предприятия, нет и единого виденья развития транспортной инфраструктуры города. Это напоминает басню с печальным концом «Лебедь, Рак и Щука», когда мэрия, депутаты, предприятие, а в нашем случае еще и активисты-псевдоэксперты тянут из бюджета финансирование на свое виденье и все под девизом «на благо городу», а по факту - все льют в дырявое, как решето, «корыто»!

Из последнего:

Общественники «Центра антикоррупционных расследований» и депутаты играют в экспертов транспортной инфраструктуры города и словами и лозунгами борются с коррупцией.

А в это декабрьское время подрядчики «Равшаны - джамшуты» спехом «тулят» где попало остановочные «козырьки» по цене SMART остановок последнего поколения, с надеждой, что глупые горожане не заметят никакой разницы ведь 180000 грн. это такая мелочь за «козырек».

В мэрии в срочном порядке презентуют устаревшею и никому не нужную систему «Электронного билета». Для всего муниципального транспорта хотят срочно выделять средства и покупать устаревшие валидаторы и проездные карты, когда это уже есть в современных банковских терминалах, которые, во-первых - не нужно покупать за миллионы, а во-вторых - их функциональные возможности анализа, графиков, статистики позволяют в режиме онлайн интегрировать и направлять средства на счета предприятия, и валидаторы бесполезны, так как в Украине нет культуры оплаты проезда, и практика Европы показывает, что лучше кассира – клиент-менеджера с банковским терминалом, который обилечивает всех пассажиров и может продавать дополнительные сервисы и услуги, оказать первую медицинскую помощь, контролировать безопасность пассажиров, обучить и проинформировать пассажиров, и окупить свою заработную плату и создать новое рабочее место, наполнив своими налогами городской бюджет. Да и ставить эти неэффективные и дорогие валидаторы для обилечивания пассажиров и приобретать бесполезные карты - бессмысленно, так как они потом не позволят монетизировать социальные выплаты, и применить их будет некуда. Это очередная красивая дырка в дырявом корыте.

Не имея запущенного и реформированного коммунального предприятия бессмысленно заказывать и оплачивать дорогостоящую разработку Транспортной модели города, Концепции и Стратегии развития муниципального общественного транспорта, Программы и Карты оптимизации городских транспортных маршрутов, ведь это все базируется и рассчитывается на эффективной работе и развитии КП «Николаевэлектротранс», его реальном, а не виртуальном и среднепотолочном пассажиропотоке по каждой категории. Это мною было предложено сделать городу в моей петиции, это мировой стандарт, на котором базируются все расчеты, но только не для Николаева.

Реальный пассажиропоток можно высчитать при реальном обилечивании в реальном времени и при эффективном курсировании транспорта по маршруту в рабочую перевозку с интервалом 5-7 минут, а в не рабочею 7-15 минут. Только тогда можно видеть график реального пассажиропотока поминутно и график реальной картины на каждый день недели, а расчет нагрузки и пассажиропотока любым институтом даст приблизительную карту пассажиропотока, который будет с погрешностью в 30% и не отображать реальную нагрузку каждой остановки почасово и главное реальную прибыльность каждого маршрута.

Нужно не забывать, что основная задачу коммунального предприятия это не пиаркурсирование и присутствие в городе электротранспорта, а получение прибыли и это генеральная задача любого предприятия, которое дает ему развиваться и модернизироваться. И если реформировать и развивать маршруты с этой точки зрения сначала от высокодоходных до менеедоходных, это даст эффективно реформировать и запустить маршруты, а главное - начать зарабатывать прибыль и направлять на развитие маршрутов, качественно обслуживать горожан - основных клиентов и инвесторов предприятия.

Депутаты о схемах руководства.

Анализируя работу руководства КП «Николаевэлектротранс» нельзя сказать, что ничего не сделано, есть и результаты, достойные внимания:

Ознакомившись со скромным улучшением работы городского транспорта директором предприятия, понимаешь, что руководитель не тщеславный, честный профи своего дела.

Руководитель внес личный инновационный вклад в развитие города и искусства, что дало известность Николаеву во всем мире.

Есть достижения и в европейском реформировании и модернизации всего подвижного состава предприятия, которые оценили все пассажиры и специалисты городов Украины.

Эта работа достойна внимания и оценки всех горожан, а так же руководства города.

В плохом функционировании любого предприятия всегда виновен тот, кто им управляет. На корабле это капитан, в футбольной команде — тренер, в хозяйственном предприятии — директор, в государстве… Ну это смотря какое государство. Например, Третьим Рейхом управлял фюрер, Советским Союзом — КПСС, в Украине основным субъектом власти является народ. Кажется, мы нашли виновника всех наших бед…

Р.S.

Уважаемые народные избранники и чиновники - слуги народа, обратите свой взор и наконец, решите основную проблему с муниципальным транспортом для всех николаевцев, которые устали ежедневно терпеть издевательства над собой и своими детьми!

Мы понимаем, Вы практически все как слуги народа, передвигаетесь по городу исключительно на персональных иностранных авто, поэтому проблемы всех горожан и избирателей Вам просто не ведомы!

Изойдите на милость и одну рабочую неделю Все дружно без депутатского значка поезжайте по делам и работе на муниципальном общественном электротранспорте, а после 22:00 на частных маршрутных такси!

И уже через день вы поймете, что приходиться терпеть и сколько выстаивать на остановках всем Николаевцам, а особенно гостям города, которые в шоке от такой заботы народных избранников!

И как живым добраться одним электротранспортом с одного конца города в другой по работе быстро и сколько нужно простоять на остановках дожидаясь, свой маршрут, и сколько походить, чтобы сделать пересадку с трамвая на троллейбус, и в часы пик или после 22:00 как ехать в маршрутке, стоя в полусогнутом состоянии и почему невозможно сесть на сидение с ногами, так как для ног место отсутствует, и почему доехал в засаленном липком и грязном салоне, и испортил одежу, или водитель не впускает на свободные места спереди, а салон забит как шпроты, и головой об поручень при выходе ударился, или с Вас водитель в 23:50 будет требовать оплатить 8 грн. а в случае отказа будет стоять и требовать покинуть маршрутку и многое другое…

Только после этого Вы сможете объективно оценить работу КП «Николаевэлектротранс» и частных перевозчиков и не на словах, а на деле решить раз и навсегда проблему муниципальных перевозок для Всех горожан!