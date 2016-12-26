Янукович живет в престижном районе Сочи, из-за него страдают соседи, - СМИ

Беглый экс-президент Виктор Янукович поселился в престижном районе города Сочи на территории местного лесничества. Местные жители недовольны новым соседом, поскольку из-за него в соседних «сталинках» пропадает вода.

Об этом пишут «Вести».

По информации издания, жители двух трехэтажных домов на ул. Есауленко, 8 и 10, подозревают Януковича в своих бедах с водоснабжением. Им приходится по несколько дней сидеть без воды — в кранах пропадает давление, а вода течет тонкой струйкой.

Издание отмечает, что еще в 2015 году на сочинских форумах и появились первые упоминания о Викторе Федоровиче.

«Янукович строится на Есауленко, и воды ему мало!» — оставляли анонимные отзывы.

Свои беды местные жители описывали в сюжетах телеканалов.

«Из-за того что у нас здесь построили новые дома, они врезались в нашу трубу», — рассказывала местная жительница Екатерина Кошман.

«В Сочи Янукович живет на улице Есауленко, крайний домик», — уточнил Виталий Минаков из Сочи, добавив, что тут и украинская охрана, и сотрудники федеральной службы охраны.

Также издание выяснило, что официально особняк Януковича не имеет адреса.

Согласно кадастровой карте, он находится в Мацестинском лесничестве и обозначен кварталом №74, выделом 15. Полгектара земли на территории его участка имеют статус «особо охраняемых территорий и объектов», а целевое назначение — для обустройства и эксплуатации пансионата семейного типа.

Место, по сочинским меркам, считается очень престижным. Участок расположен на юго-восточном склоне горы Благодать, а с хребта горы открывается вид на горизонт Черного моря, горы Красной поляны, Мацесту, заснеженные скалы Главного Кавказского хребта и массив знаменитой горы Ахун.

«Живешь такой в типичной трехэтажке, работаешь пять дней в неделю, а на заднем дворе за твоим домом экс-президент Украины в гамаке лежит, да в теннис играет в крытом зале», — рассказывает Игорь Зиновьев из Сочи.

Отмечается, что осенью 2013-го с участка, на котором стоит дом Януковича, сошел оползень. Он разрушил водопровод и повредил асфальт в окрестностях. Тогда люди жаловались на старые дубы, которые вот-вот могут рухнуть, и отсутствие ливневки.

Сейчас территория со всех сторон укреплена бетонными плитами. Судя по фото, деревянный дом с зеленой крышей на склоне очень напоминает миниатюрное Межигорье. Со всех сторон участок густо обсажен кипарисами и вечнозелеными кустами, скрывающими двор от посторонних глаз. На территории есть крытый бассейн и баня.

Издание отмечает, что ремонт в особняке делали мастера из Донецка. Один из них выложил в соцсетях фото из дома. В просторном зале — мраморный пол с узором в центре.

«Полировщики 80-го уровня», — написал Андрей Ганшин из Донецка.

Отметим, что во время допроса на суде, когда судья спросил, где именно живет Янукович, то начал говорить, что в Ростовской области, однако защитник не позволил ему указать полный адрес.

Напомним, защита экс-президента Виктора Януковича отказалась принимать подозрение в госизмене, объявленное генеральным прокурором Юрием Луценво во время допроса 28 ноября.