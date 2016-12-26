Одесские дайверы устроили подводный новогодний утренник на затопленном румынском корабле

Одесские дайверы продолжают свою экстремальную традицию праздновать наступление Нового года под водой. Локацией для «утренника» стал рек Sulina (от англ. wreck — кораблекрушение), остов затонувшего в 1942 году от удара советской подводной лодки румынского транспортника.

Об этом сообщает издание "Думская".

Как рассказали участники акции, в этом году количество желающих поводить хоровод возле настоящей елочки, установленной на 15-метровой глубине, было таким, что погружения пришлось устраивать два дня подряд.

«В этом году больше 20 человек попросились на наш подводный праздник, поэтому пришлось сделать два выхода: в субботу и воскресенье»,- рассказывает одесский дайвер Николай Андрианов.

Увеличилось и количество праздничных персонажей. Так, к Деду Морозу и Снегурочке, добавились зайчик и снежинка. По сценарию, перед тем, как установить и нарядить подводную красавицу на леер надстройки судна, елку нужно было найти, обыскав затонувшее судно.

«Искали долго, пришлось облазить и машинное отделение и даже винный погреб. А потом водили хороводы вокруг нее и фотографировались. Оба раза была очень слаженная команда и теплая атмосфера старых друзей. А температура еще теплее чем на берегу: +6, да и ветра нет», — рассказал Николай.

По окончании празднования сосна была доставлена на берег, чтобы не загрязнять акваторию.