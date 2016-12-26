В Киеве возле здания МВД активисты провели флешмоб «Казино внутренних дел»

Активисты общественных организаций по инициативе Автомайдана провели акцию-флешмоб под зданием Министерства внутренних дел Украины в знак протеста против дальнейшего незаконного функционирования игорных заведений в стране.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина",

В понедельник утром, 26 декабря, несколько десятков активистов Автомайдана и другихлюдей поддержали их организацию и пришли к проходной МВД на ул. Богомольца в Киеве. Они провели флешмоб "Казино внутренних дел", в ходе которого несколько человек в масках на лицах имитировали за столом игру в казино.

Таким образом активисты выразили протест тому, что в Украине, несмотря на заявления руководства МВД и соответствующее законодательство, как и раньше, функционируют многочисленные казино, что является незаконным. Кроме того, по их словам, деятельность этих казино "крышуют" должностные лица самого МВД.

Ранее сообщалось, что распространенные в Киеве незаконные игровые клубы "В сети" оказались оформленными на экс-сотрудника МВД, который работает водителем бывшего нардепа-регионала.

В программе "Наши деньги" с Денисом Бигусом рассказали, что указанный игорный бизнес организован по принципу франшизы, когда под маркой "В сети" может работать любой желающий, оформив соответствующий договор. Журналистам удалось выйти на посредника, который пообещал сопровождение в настройке бизнеса.