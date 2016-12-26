Николаевские байкеры провели традиционный слет под городской ёлкой

В канун Нового года николаевские байкеры устроили ежегодный мотовыезд «Пат Йолка».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Поменялось лишь место слета – вместе с новогодним деревом мотоциклисты перебрались на Соборную площадь. Зато все многолетние традиции предновогодней тусовки остались неизменными: Дед Мороз и Снегурочка в кожаных косухах продолжают дарить детям игрушки и сладости за рассказанное «дедушке» стихотворение.

«Этой традиции уже девятый год. Такие сходки всегда проходят в костюмированной форме, где участники украшают свои байки яркими гирляндами, а сами перевоплощаются в суровых Санта-Клаусов», - отмечает издание.

Напомним, что в прошлом году в Николаеве байкеры устроили детям праздник под главной городской елкой.