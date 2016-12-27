В Южноукраинске назвали улицу в память о многолетнем директоре АЭС

В Южноукраинске 24 декабря в рамках мероприятий, посвященных Дню энергетика, состоялось торжественное открытие улицы имени Владимира Фукса, который в течение 22 лет возглавлял Южно-Украинскую АЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе атомной станции.

Улица является центральной подъездной дорогой от республиканской трассы к АЭС. Инициатива присвоить имя Владимира Фукса одной из улиц была выдвинута трудовым коллективом ЮУАЭС и Украинским ядерным обществом. 1 декабря 2016 года городской совет Южноукраинска принял соответствующее решение.

Владимир Фукс с августа 1976 года по март 1998 года работал на должности директора Южно-Украинской АЭС. Под его руководством были введены в эксплуатацию три энергоблока ЮУАЭС. Фукс был награжден многими государственными наградами, носил звания «Почетный житель Южноукраинска», «Заслуженный энергетик Украины», «Заслуженный работник ЮУАЭС». Умер Владимир Фукс 22 сентября 2015 года, на 87-м году жизни.