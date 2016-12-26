В Николаевском зоопарке закончили первый этап по установке системы видеонаюблюдения

В Николаевском зоопарке закончен первый этап по установке системы видеонаблюдения, с помощью которой хотят обезопасить животных от попыток отравления злоумышленниками.

Фотографии установленных камер и информацию о выполненных работах на своей странице в Facebook опубликовал директор зоопарка Владимир Топчий.

Напомним, что в конце августа неизвестные посетители за одну неделю отравили двух животных в Николаевском зоопарке. С признаками отравления в конвульсиях умер самец снежного барса Гаспар, а ранее в вольере обнаружили мертвой самку пумы.

В итоге, депутаты Николаевского городского совета проголосовали за выделение 200 тысяч гривен на разработку и монтаж системы видеонаблюдения. По словам Топчего, потрачено было 196,649 тысяч с НДС.

«Изучив рынок фирм, которые могли бы выполнить данную работу, Николаевский зоопарк остановился на фирме ООО «Конус – Украина», которая поставляла оборудование для проекта «Безопасный город» в 2015 году. Обе системы – зоопарка и «Безопасный город» – построены на оборудовании VIVOTEK. Это позволит объединить между собой системы, что сделает видеонаблюдения в зоопарке не только более эффективным, но и позволит предоставить свободный доступ к камерам, через web интерфейс», - написал Топчий.

При этом он отметил, что закончен первый этап установки системы видеонаблюдения.

«Исходя из особенностей территории и специфики учреждения, были изготовлены металлические конструкции для камер, протянуты коммуникации и установлены 16 камер VIVOTEK FD8369A-V. Данная система учитывает все требования (предъявленные специалистами зоопарка). На подобном оборудовании уже длительное время эксплуатируются системы видеонаблюдения организации PDX Wildlife (зоопарки Орегоны и Сан –Диего). Исполнение камер является антивандальным и соответствует сертификации IK10. Это позволяет устанавливать камеры в вольерах с животными и при этом гарантируется, что камеры не будут повреждены», - написал директор зоопарка.

Также Владимир Топчий отметил, что в следующем году Николаевский зоопарк рассчитывает начать второй этап установки системы видеонаблюдения, который должен обхватить не покрытую территорию зоопарка и войти в общегородскую систему «Безопасный город».

«Также на территории Николаевского зоопарка была установлена мультисенсорная камера Vivotek MS8391-EV с панорамным обзором. Эта модель оснащена корпусом, с защитой стандартов IK10 и IP66, а также возможностью работы в широком температурном диапазоне, от -50°C до 60°C, что в результате дает возможность надежной и длительной эксплуатации устройства на открытом воздухе. Являясь профессиональной день-ночь камерой, она оснащена ИК подсветкой, с эффективной дистанцией до 30 метров. Данная модель камеры была подарена Николаевскому зоопарку дистрибьютором VIVOTEK на территории Украины», - резюмировал Топчий.

Напомним, ранее сообщалось, что директор коммунального предприятия «Николаевский зоопарк» Владимир Топчий подписал контракт на установку в зоопарке системы видеонаблюдения, стоимость которой 196 тысяч 649 гривен.