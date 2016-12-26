Убийца жительницы Николаевщины сдался полиции в Кривом Роге

В Кривом Роге в полицию сдался 26-летний ранее судимый мужчина – он признался, что убил 42-летнюю женщину в Березнеговатском районе Николаевщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее сообщалось, что 20 декабря в селе Сергеевка обнаружили тело мертвой женщины с травмами головы.

«По словам злоумышленника, в тот день он пришел к женщине в гости и застал ее в нетрезвом состоянии, что его очень разозлило. Побив женщину, злоумышленник ушел, вернувшись уже утром на следующий день. Увидев, что знакомая не подает признаков жизни, злоумышленник спрятал ее тело под диваном, а сам пешком отправился в Кривой Рог к знакомым. Якобы испытывая угрызения совести, подозреваемый, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений, пошел в криворожскую полицию и рассказал о том, что убил женщину», - отмечено в сообщении.