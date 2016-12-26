На Закарпатье пес двое суток прикрывал собой раненую собаку на железнодорожных путях

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В Закарпатской области кобель двое суток не отходил от раненой собаки, лежавшей посреди железнодорожного пути, грел ее своим телом и защищал от людей. 

Об этом сообщил на своей странице в Facebook очевидец Денис Малафеев.

Неподалеку от села Цегливка на железнодорожной колее в течение двух дней лежали две собаки – сука и кобель.

"По приезду оказалось, что одна собака-сука травмирована поездом, и не в состоянии передвигаться самостоятельно! несколько попыток убрать животное с рельс, оказались тщетными, т.к кобель всячески защищал ее от нас!!! В моменте я увидел надвигающийся поезд и мне стало не по себе! Услышав сигнал машиниста, кобель подошел к суке, прижался и лег рядом с ней! Оба животных опустили головы, прижав их к земле и поезд проехал!!! Ребята, кобель это делал 2 сутки подряд! Вдумайтесь только!!! Он грел ее двое суток,чтоб она не замерзла, и подвергал себя опасности каждый раз!", - написал Малофеев.

Позже он рассказал, что обе собаки, которых удалось с помощью пуль с транквилизатором убрать с путей, живы и получили медицинскую помощь.

«Переломов нет, есть ушибы и гематомы. Нашлись и хозяева животных! Его зовут - Панда, а ее – Люси», - написал очевидец.

Напомним, в США зоозащитники устроили «рождественские каникулы» для животных.

Роман Свиридов

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русскийобщество