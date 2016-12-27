ЧСЗ в 2016 году почти в два раза нарастил объемы судоремонта

В 2016 году на Николаевской площадке компании «Smart Maritime Group» (Черноморский судостроительный завод) значительно возросли объемы судоремонта.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

Если в 2015 году судостроителями было отремонтировано 10 судов различного класса и назначения, то в 2016 году отремонтированы и находится на завершающей стадии ремонта 28 судов. При этом объем валовой продукции по судоремонту в 2016 году вырос в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом.

В целом в настоящее время на ЧСЗ производится ремонт 5 судов.

СПРАВКА:

Smart Maritime Group (SMG) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод.

Объём производства за 2015 год составил 260,5 млн гривен.

В течение 11 месяцев 2016 года на площадках компании были отремонтированы/модернизированы 46 судов, в постройке также находился нефтемусоросборщик "SEA ANT" для Южненского филиала госпредприятия «Администрация морских портов Украины».

Средняя заработная плата по холдингу в ноябре составила 6140 грн., средняя заработная плата основного производственного персонала – 7252 грн.