«Кинбурн. Арт-Элит»: Яркие краски вдохновения

Пленэры сначала затрагивали только николаевских художников, но затем их география значительно расширилась. За прошедшие годы на комфортабельной базе отдыха побывали гости из Киева, Харькова, Запорожья, Херсона, Днепропетровска, Одессы, Донецка. Ими были написаны более 700 полотен, а также выполнен ряд художественных изделий из керамики. Работы с пленэров широко разошлись по миру.

Сегодня они представлены не только в разных уголках Украины, но и во Франции, США, Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах, России и других странах. Не раз работы, созданные на пленэрах, выручали в трудную минуту. Так в прошлом году прямо в сессионном зале горсовета был организован благотворительный аукцион по продаже кинбурнских работ, а вырученные средства передали легендарному киборгу, бывшему сотруднику телекомпании НИС-ТВ Александру Терещенко, получившему увечье при защите Донецкого аэропорта.

Кинбурн для людей искусства – место воистину благодатное, дышащее вдохновением. Его неброская природа окутывает и околдовывает, буквально затягивает, призывая отдаться искусству целиком. Заповедный уголок между Черным морем и Днепро-Бугским лиманом давно привлекает любителей первозданной дикой природы. Да что там говорить, если на этой, сравнительно небольшой полоске суши многообразие одних только птиц исчисляется сотнями видов!

Ежегодно состав осеннего творческого десанта претерпевает изменения. В этом году здесь побывали 12 художников из Николаева, Киева, Одессы и Херсона. Правда, испытание выдержали не все – кое-кто уехал, устав от капризов бурлящей осенней природы. Зато те, кто остался, в полной мере оценили крутой нрав сурового осеннего Кинбурна.

На выставке «Кинбурн. Арт-Элит. Осень 2016» представлены пейзажи, портреты, натюрморты николаевцев Татьяны Купцовой, Ирины Чайки, Валентина Меркулова, Андрея Иваницкого, Марии Малковой, херсончан Владимира Гончаренко, Юрия Литвиненко, Оксаны Оснач и одесситки Екатерины Билетиной.

Наша традиция – не бизнес-проект, и если кто-то думает, что я на этом зарабатываю – это далеко не так. Нет, художественные экспедиции на Кинбурне – это состояние души! Здесь главное не мешать художникам, ведь они – люди творчества – любят тишину и уединенность. Ранним утром взял свой рюкзак, этюдник, кисти – и ушел на целый день в заповедные дали косы.

Мне очень приятно, что у меня появились последователи – в этом году аналогичное мероприятие организовал и народный депутат Андрей Вадатурский. А, значит, дело того стоит – творческие традиции развиваются.

Итак, экспозиция «Кинбурн. Арт-Элит. Осень-2016» открыта. Остается добавить, что эта традиционная выставка будет радовать глаз горожан по 4 января 2017 года включительно.