«Сарафанное» радио поможет»: после 1 января украинцам дадут полгода на поиск своих врачей

Украинские граждане с 1 января 2017 года должны начинать искать своих врачей.

Об этом сообщила в.а. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью «Украинской правде».

«С 1 января начинается смена в первичном звене. Люди должны начинать искать своих врачей — на это есть полгода. А уже в июле мы надеемся начать подписание договоров между пациентами и врачами», — рассказала Супрун.

По ее словам, за эти шесть месяцев Минздрав будет работать с регионами, чтобы города и территориальные общины решили, как у них будет выглядеть первичное звено.

«Это будут центры первичной помощи, поликлиники, частные клиники. Для нас важно, что они должны гарантировать наличие первичного звена, доступ к нему», — сказала и.о. министра.

И.о. министра сообщила, что к 1 апреля должен быть запущен базовый уровень E-Health с реестром врачей и пациентов.

«Сейчас мы вносим в систему все имеющиеся данные. Затем спускаем ее на первичное звено с июля, чтобы все врачи вписали в базу своих пациентов», — отметила она.

Отвечая на вопрос, как пациентам сориентироваться с выбором хорошего врача, Супрун сказала, что в таком случае «очень хорошо работает «сарафанное радио», поскольку люди передают друг другу, довольны или нет они своим врачом.

«Пациенты довольны или не довольны, они передают информацию друг другу. Так же и врачи. У многих пациентов есть знакомые врачи, или специалисты, у которых они уже были, от них также можно узнать, где есть хороший врач и куда можно пойти. Если я живу в селе и там есть пять врачей, то я начну работать с одним из них и со временем увижу, хорош он или нет», — подчеркнула и.о. министра.

При этом Супрун не исключает, что в первый год люди будут чаще менять своих врачей, поскольку подписанный договор можно изменить, если врач или пациенты не хотят дальше сотрудничать.

«Но мы надеемся, что за год-два все стихнет, и мы все будем иметь своих врачей», — резюмировала она.

Напомним, Рада переложила на местные власти часть расходов госбюджета в образовательной и медицинской сферах.