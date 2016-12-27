В этом году небоевые потери украинской армии превысили боевые

Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов.

Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины на запрос «ВВС-Украина».

«Количество потерь в 2016 году: боевых – 211, небоевых – 256», - отмечается в сообщении.

В управлении также рассказали о потерях техники:

«В течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в Вооруженных силах Украины составляют более 100 единиц».

В Генштабе также уточнили, что за 2016 год контракт с армией заключили более 68 тысяч человек, из них 7,5 тысяч – офицеры. В то же время украинская армия получила 1 тысячу единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и возвращены Вооруженным силам.

6 декабря начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что с начала конфликта на Донбассе погибли 3064 представителя всех силовых структур, из них 2636 - военнослужащие. Из этого количества боевые потери – 2148 человек.

Ранее, 10 июня, военный прокурор Анатолий Матиос рассказал о небоевых потерях украинской армии (без других силовых структур), которые по состоянию на лето составляли 1294 военнослужащих. Среди причин небоевых потерь: заболевания, ДТП, отравления (в том числе алкоголем), несчастные случаи, самоубийства и умышленные убийства.