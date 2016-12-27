На Николаевщине второклассница нуждается в помощи в борьбе с онкозаболеванием

Учителя Южноукраинской гимназии №1 пытаются помочь одной из своих учениц, борющейся с тяжким недугом. Ире Сосниной, ученице 2 класса, срочно нужна помощь в проведении операции по лечению онкологического заболевания.

Об этом сообщает издание «Маю право».

«С просьбой в оказании такой помощи директор гимназии обратилась к депутатам Южноукраинского горсовета на очередной сессии. Помогали, кто чем мог, надеясь спасти юную жизнь», - говорится в материале.

Помощь в размере 10 тысяч гривен выделило предприятии, возглавляемое депутатом Южноукраинского городского совета Эриком Григоряном.

- Предлагаю присоединиться к помощи, оказываемой южноукраинцами. Обращаюсь ко всем, кто не может спокойно оставаться в стороне, когда страдают от болезней наши дети. Им нужна наша помощь и поддержка. И мы не должны быть равнодушными, - сказал Эрик Григорян.

Как помочь:

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Сосніна Ірина Олександрівна,

3849302481,

Номер карочки Приватбанка

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