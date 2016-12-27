На Николаевщине второклассница нуждается в помощи в борьбе с онкозаболеванием

Учителя Южноукраинской гимназии №1 пытаются помочь одной из своих учениц, борющейся с тяжким недугом. Ире Сосниной, ученице 2 класса, срочно нужна помощь в проведении операции по лечению онкологического заболевания.
Об этом сообщает издание «Маю право».
«С просьбой в оказании такой помощи директор гимназии обратилась к депутатам Южноукраинского горсовета на очередной сессии. Помогали, кто чем мог, надеясь спасти юную жизнь», - говорится в материале.
Помощь в размере 10 тысяч гривен выделило предприятии, возглавляемое депутатом Южноукраинского городского совета Эриком Григоряном.
- Предлагаю присоединиться к помощи, оказываемой южноукраинцами. Обращаюсь ко всем, кто не может спокойно оставаться в стороне, когда страдают от болезней наши дети. Им нужна наша помощь и поддержка. И мы не должны быть равнодушными, - сказал Эрик Григорян.
Как помочь:
Реквизиты счета в Приватбанке
р/с № 29244825509100
МФО 305299
ЄДРПОУ 14360570
Назначение платежа
Сосніна Ірина Олександрівна,
3849302481,
Номер карочки Приватбанка
5168755936945464 Соснина Ирина Александровна