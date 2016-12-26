Депутат Южноукраинского горсовета Григорян отчитался о результатах своей деятельности за год

Эрик Григорян Депутат Южноукраинского городского совета Эрик Григорян отчитался о результатах своей депутатской деятельности в 2016 году.

Его отчет опубликовал сайт «Маю право».

Далее приводим текст отчета Эрика Григоряна без изменений

Большинство информации о моих действиях и решениях как депутата Южноукраинского горсовета было обнародовано через средства массовой информации, в том числе на официальном сайте города и в газете «Контакт». Считаю, что ничего не скрывал от жителей, избравших меня представлять их интересы в горсовете.

С начала работы «разношёрстного» в партийном плане Южноукраинского горсовета седьмого созыва, была необходимость создания коалиционного большинства, чтобы обеспечить принятие важных для города решений. Мной было инициировано создание фракции партии «БПП «Солидарность» из депутатов, избранных от этой партии. Наша фракция приняла решение объединиться в неформальную коалицию вместе с представителями партии «Единство», имеющей самую многочисленную фракцию, и «Батькивщины», представленной всего двумя депутатами Горностаем С. и Ярошенко С. Такая «коалиция» продержалась недолго, так как выяснились личные интересы представителей «Батькивщины», не согласующиеся с интересами жителей города. Поэтому мы приняли решение выйти из неё, оказавшись фактически в оппозиции.

Не все депутаты от БПП захотели пребывать в оппозиции. Это касается Александра Курдасова, которому нужно было большинство голосов депутатов, чтобы «приватизировать» помещение в центре города. На сегодняшний день я вышел из фракции, так как не считаю, что могу возглавлять её, не будучи членом партии БПП «Солидарность».

Как депутат горсовета я вошёл в состав и возглавил постоянную депутатскую комиссию по управлению коммунальной собственностью, административно-территориального строя, развития громады, децентрализации, инноваций и инвестиций. Под моим председательством прошло 9 заседаний комиссии, на которых рассматривались проекты решений, выносившихся на рассмотрение сессий горсовета – о приватизации объектов коммунальной собственности, в том числе жилья, передаче их в аренду, разрешение на проведения улучшений в них, реализация проектов «Служба коммунальных лабораторий», «Инновационно-инвестиционного проекта «Каскад», передача многоквартирных домов ОСМД. На заседаниях комиссии по моей инициативе поднимались такие острые вопросы – функционирование и рентабельность КП «Крытый рынок», стоимость улучшений, проводимых в объектах коммунальной собственности их арендаторами, передача жилья воинам АТО, ремонт аварийных общежитий города, проблемы при передаче домов в ведение объединений сособственников многоквартирных домов, обоснованность необходимости установки общедомовых счётчиков тепла, горячей и холодной воды, уменьшение ставки земельного налога для предпринимателей города.

К сожалению, разногласия в отношении к объектам коммунальной собственности, когда я отказывался голосовать за их «приватизацию» за копейки, предлагал проверить все «улучшения», проведённые о разрешению горсовета за прошедший период, привели к тому, что большинство депутатов, в том числе и Александр Курдасов, добивавшийся принятия положительного решения по своему личному вопросу, проголосовали за моё переизбрание как главы комиссии. Считаю, что моё переизбрание было незаконным и было сделано по надуманным причинам, поэтому обратился в суд с иском об отмене этого решения, а также с иском к депутатам, подписавшим обращение по поводу моего снятия с должности.

По вопросу же законности выкупа Курдасовым арендуемого помещения мною было подано депутатское обращение в областную прокуратуру. Так как считаю, что нельзя отдавать объекты коммунальной собственности «за копейки», депутаты не должны так просто решать вопрос по поводу коммунального имущества, которое им лично не принадлежит, а принадлежит городу, и они несут ответственность за него.

Кроме этого, я был членом конкурсной комиссии по предоставлению в аренду имущества, которое относится к коммунальной собственности территориальной общины города Южноукраинска. Она рассматривает, как уже видно из названия, вопросы о передаче в аренду помещений, условия этой аренды, условия конкурса для определения арендатора.

В эту же комиссию входит и депутат Горностай, с которым у меня возник конфликт из-за помещения по ул. Дружбы народов,1, которым пользуется адвокат Семёнова. Настойчивость Горностая в том, чтобы «выжить» Семёнову из этого помещения напротив городского суда, показала весь смысл его пребывания в этой комиссии. Он даже пошёл на то, что подключил воинов АТО и добился принятия решения о реконструкции этого помещения под жилое. Но зачем идти таким длинным путём - депутаты, вопреки желаниям Горностая, проголосовали за то, чтобы обменять это нежилое помещение на жилое помещение, принадлежащее Семёновой С., для АТОшников. Такое, по моему мнению, «зрелое» решение депутатов повлияло на моё желание вернуться в работу данной комиссии, которую я оставил из-за разногласий с депутатами Горностаем и Черёмухиной. Мне хотелось, чтобы решения этой комиссии действительно принимались в пользу города, его жителей, бюджета города, чтобы желающие получить в аренду то или иное помещение не искали «выходы» на членов комиссии и договаривались с ними. Всё должно быть прозрачно и объективно.

Кроме вышеуказанного мною направлялись депутатские обращения по поводу проблемных вопросов города, в том числе по поводу оптимизации учреждения «Специальная медико-санитарная часть №2 МОЗ Украины». В итоге было принято решение передать его в коммунальную собственность. Такая ситуация, когда государство не хочет или не может содержать медицинские учреждения, город не может потерять ту медицинскую базу, персонал и врачей, наконец, которые есть в данном учреждении. Поэтому сами попробуем содержать его, что будет очень непросто.

Также мною поддерживались программы и направления, которые способствуют развитию нашего города, его благоустройству, в том числе создания условий по раздельному сбору мусора и его утилизации, созданию условий для функционирования созданных ОСМД, развитию предпринимательства. Для их воплощения в жизнь я неоднократно принимал участие в работе «круглых столов» для поиска путей решения этих проблем. В этом плане я поддерживаю позитивные инициативы мэра Южноукраинска Пароконного В.К.

Считаю, что власть должна работать прозрачно, понятно, целесообразно и эффективно, должностные лица должны быть доступными для граждан, согласовывать свою деятельность с потребностями города и его жителей. Закупка товаров и услуг должна проводиться максимально открыто, чтобы была здоровая конкуренция. Главное правильно и максимально полно прописывать все условия требуемых товаров и услуг, чтобы можно было потом предъявлять обоснованные требования к исполнителям и поставщикам. И я буду добиваться этого доступными для меня способами.

Думаю, что Южноукраинск имеет все шансы стать прекрасным городом с нормально работающими коммунальными службами и городскими учреждениями. При этом нельзя забывать и о подрастающем поколении, которому жить в этом городе. Поэтому я постоянно одерживаю спортивные инициативы и инициативы развития и поддержки талантливых детей. В связи с этим я принял активное участие как меценат в организации и проведении фестиваля «Город детства 2016», в котором приняли участие как дети Южноукраинска, так и других городов Украины. Таким образом, можно привлечь внимание к нашему городу в туристическом плане, что привлечёт дополнительные инвестиции. Также я поддержал проект, инициированный городским головой – «Тренер нашего двора», позволяющий предупредить подростковую и молодёжную преступность и оздоровить нашу нацию.

Думаю, прошедший год показал моё отношение к Южноукраинску как родному городу, хотя некоторые депутаты с упрёком относятся к «приезжим» депутатам, пытающимся изменить жизнь южноукраинцев к лучшему.