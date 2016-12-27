Омбудсмен РФ посетила в СИЗО Николаева военных, обвиняемых в дезертирстве: «Выглядят хорошо, опрятно одеты»

В понедельник, 26 декабря, поздно вечером Уполномоченная по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова вместе с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетила СИЗО города Николаева, где встретилась с двумя обвиняемыми в дезертирстве экс-украинскими военнослужащими Максимом Одинцовым и Александром Барановым.

Об этом в социальной сети «Facebook» сообщил руководитель Секретариата Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Богдан Крикливенко.

«Николаевский СИЗО. После того, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская получила возможность встретиться с политическими заключенными, которые содержатся в СИЗО Симферополя, Уполномоченный по правам человека РФ получила возможность убедиться в соблюдении прав военнослужащих, недавно задержанных на границе Херсонской области и Крыма», - написал он.

Как сообщают российские «РИА Новости», омбудсмен РФ после визита в СИЗО Николаева резюмировала, что с задержанными российскими военнослужащими все в порядке.

«Я только что вышла из СИЗО города Николаева, где содержатся два наших военнослужащих — Максим Одинцов и Александр Баранов, которые были задержаны на границе в ноябре месяце, и вот уже месяц они находятся здесь в следственном изоляторе, — сказала Москалькова. - Они вполне в удовлетворительном состоянии, оба выглядят хорошо, опрятно одеты, нет чувства растерянности, они удовлетворены условиями и порядком содержания, но больше всего их, конечно, волнует предъявленное обвинение, которое они считают незаконным, необоснованным и несправедливым».

Кроме того, по словам Москальковой, Одинцов и Барнов просят о замене адвокатов, поскольку считают защиту неэффективной. Также Москалькова намерена просить украинского омбудсмена Валерию Лутковскую помочь с лечением Максима Одинцова, которому незадолго до задержания была сделана операция на плечевом суставе.

Отметим, днем ранее украинская омбудсмен Валерия Лутковская в сопровождении своей российской коллеги Татьяны Москальковой посетила СИЗО Симферополя. Однако там ей удалось встретиться только с тремя украинскими заключенными, хотя переговоры шли о встрече с 46-ю людьми.

«После 3 месяцев, и особо тяжких 2 последних суток переговоров нам удалось получить возможность встречи с политическими заключенными, содержащихся в Крыму, а также теми осужденными, кто обратился с просьбой о передаче на материковую часть. Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгоз, его женой и адвокатом. Следует отметить, это официальный визит Уполномоченного к своим гражданам, даже если территория временно оккупирована. Мы своих не бросаем! Борьба продолжается!», - сообщал ранее Крикливенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ноябре текущего года СБУ на границе с Крымом задержала двух дезертиров Максима Одинцова и Александра Баранова, которые в 2014 году, будучи в Крыму, изменили присяге Украине и перешли служить в российскую армию. После задержания их доставили в Николаевскую область, где поместили в СИЗО. В отношении них СБУ расследовала уголовные производства, открытые за дезертирство и государственную измену.

До 2014 года Одинцов и Баранов проходили службу в Вооруженных силах Украины в части, расположенной в Сакском районе Крыма. Когда Крым был захвачен российскими военными, военнослужащие перешли на службу в армию РФ.

Стоит отметить, что, по имеющейся информации, задержанные не прошли процедуру выхода из украинского гражданства и они до сих пор являются гражданами Украины.

По состоянию на 23 декабря текущего года Военная прокуратура Николаевского гарнизона закончила досудебное расследование и направила в суд соответствующие обвинительные акты по данному делу.