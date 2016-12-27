В дневники николаевских школьников вклеивают записки о задолженностях по благотворительным взносам

В Николаеве школьники приносят в дневниках записки за подписью родительского комитета и классного руководителя о задолженностях по благотворительным взносам на фонд класса и школы.

Об этом на своей странице в Facebook написала мама одного из николаевских школьников Самира Мороз.

«Взносы добровольные ... Потом присылают счет, и опаньки задолженность есть», - написала она.

При этом она добавила фото дневника своего ребенка, в котором вклеен листок с таким текстом:

«Уважаемые родители Ваша задолженность по благотворительным взносам составляет: сентябрь 75 гривен, октябрь 50 гривен. С уважением родительский комитет».

Ниже в комментариях другие родители школьников пишут, что речь идет о 32 школе. При этом они указывают, что родительский комитет ежемесячно собирает по 50 гривен на фонд школы и фонд класса.

Напомним, в ходе очередной сессии горсовета начальник департамента образования городского совета Анна Деркач заявила о том, что взносы в фонды школы и класса родители делают добровольно.