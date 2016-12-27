Каждый шестой материал в николаевских газетах – это «джинса», - ИМИ

Фото: Доступ до правди В газетах Николаева зафиксирован самый высокий показателей «джинсы» - 15% от общего количества материалов.

Об этом сообщили в Институте массовой информации со ссылкой на результаты собственного исследования.

«Самый высокий уровень джинсы в региональных медиа зафиксированы в николаевских печатных СМИ - 15% от общего количества материалов и в днепропетровских онлайн-СМИ - 7%. Самые низкие показатели заказных материалов зафиксировано в СМИ Ужгорода и Львова - по 2% от общего количества материалов в печатных СМИ и 1% в интернет-СМИ», - сообщили в институте.

Главными заказчиками политической джинсы являются местные политики и всеукраинские партии «Оппозиционный блок», «Радикальная партия», «Аграрная партия», «Наш край», «УКРОП», «Возрождение».

«Джинса «Оппозиционного блока» преобладает в южных (Одесса, Николаев, Херсон) и восточных (Харьков, Днепр, Запорожье) регионах. Тогда как в западных регионах преобладают материалы с признаками заказа в пользу «Аграрной партии» и «УКРОП». «Радикальная партия Олега Ляшко» встречается хотя и в меньшем количестве, чем Оппозиционный блок, однако практически во всех исследуемых регионах. Есть и политические силы присущие только для определенных регионов - это «Умная сила» в Запорожье и «Новое время» во Львове», - говорится в сообщении ИМИ.

В рамках исследования анализировалось по два популярных печатных и два популярных онлайн СМИ в десяти областях Украины - Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Полтавская, Ужгородская, Волынская и Львовская области.

«Мониторинг проводился каждый вторую неделю в течение девяти месяцев с апреля по декабрь 2016 года. Анализировались все материалы, вышедшие в ленте новостей интернет-изданий, и все материалы недельных выпусков газет в течение недели», - отметили в ИМИ.

Для справки: Джинса - это журналистский материал или материал пресс-служб, направленный на улучшение или создание положительного имиджа политических партий, отдельных политиков или людей, торговых марок или отдельных товаров, государственных структур, а также благотворительных фондов и религиозных организаций, и не обозначен как реклама понятным для большинства людей образом – пометкой «На правах рекламы», «Политическая реклама» и так далее.