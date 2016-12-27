Горсовет Николаева попросил у Порошенко и Минобороны решить проблему с выделением квартир воинам АТО

Депутаты Николаевского городского совета попросили у президента Украины Петра Порошенко и министра обороны Степана Полторака рассмотреть проблему с выделением жилья для воинов АТО.

Об этом идет речь в обращении депутатов, опубликованном на официальном сайте Николаевского горсовета.

Как известно, в 2016 году Минобороны приняло решение о финансировании закупки в Николаеве на вторичном рынке 39 квартир для военнослужащих. В ноябре провели соответствующий тендер и другие юридические процедуры, но договоры купли-продажи между собственниками квартир и Главным квартирно-эксплуатационным управлением ВСУ по неизвестным причинам до сих пор не заключены.

«Мы, депутаты Николаевского городского совета, обеспокоены ситуацией, сложившейся в городе Николаеве с обеспечением жильем военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил Украины… Если в 2015 году в общей очереди военнослужащих Николаевского гарнизона на улучшение условий жилья находилось 1586 человек, то в настоящее время их количество составляет 2200 человек, из них более 900 – участники АТО, 288 – инвалиды, получившие инвалидность во время прохождения военной службы. С 2009 года до настоящего времени военнослужащим гарнизона не было выделено ни одной квартиры, за исключением 11 квартир Министерства обороны Украины в 2015 году семьям погибших в АТО военнослужащих».