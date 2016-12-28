В прокуратуре Николаевщины обещают результат расследования событий на выборах по округу №132: «Работа ведется активно»

Назар Степанчак В прокуратуре Николаевской области обещают результат расследования уголовного производства по факту фальсификации итогов голосования на выборах в Верховную Раду Украины в одномандатном избирательном округе №132 в Первомайске, которое длиться четвертый год.

Об этом заявил заместитель прокурора Николаевской области Назар Степанчак в ходе встречи с представителями общественности во вторник, 27 декабря.

- Допрошена масса людей... На данное время допрашиваются, отбираются экспериментальные образцы подписей и почерков всех, кто принимал участие в выборах, в том числе допрашиваются избиратели… Мы будем назначать комплексные четыре экспертизы. Это большой кусок работы, - заявил он. - 10 человек умерли из тех, кто принимал участие.

По его словам, расследование данного производства находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.

- Мы каждый месяц отчитываемся, робота ведется очень активно. Будет результат, - сказал он.

Как известно, речь идет о событиях, которые происходили на парламентских выборах, которые состоялись еще 28 октября 2012 года на округе №132 с центром в городе Первомайск Николаевской области. Тогда результаты волеизъявления граждан на 132-м округе после штурма окружной избирательной комиссии сотрудниками подразделения милиции специального назначения «Беркут» так и не смогли установить, округ был признан проблемным, назначили перевыборы, по результатам которых в Раду прошел экс-губернатор Николаевщины Николай Круглов.