Полиция разыскивает николаевца, который уехал в Ялту и перестал выходить на связь с родственниками

В Николаеве полиция разыскивает пропавшего без вести 25-летнего Андрея Владимировича Мазура.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

В июне 2015 года Мазур уехал в Ялту и назад так и не вернулся. В последний раз парень выходил на связь с родственниками в октябре 2016 года.

Приметы: рост 185-187 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые короткие.

Полиция просит граждан, которые могут помочь в розыске пропавшего парня, обратиться по адресу: Николаев, улица Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине разыскивают девушку-подростка, которая ушла из дома.