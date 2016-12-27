«Это плевок в лицо», - прокурор Дунас о строительстве «прокурорского» дома в Николаеве

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Прокурор Николаевской области Тарас Дунас назвал плевком в лицо строительство так называемого прокурорского дома, за который ему в качестве доли предложили две квартиры.  

Об этом шла речь в ходе встречи руководства прокуратуры Николаевской области с представителями общественности во вторник, 27 декабря.

- В прошлом месяце мы узнали, что, как оказалось, прокуратура области строит целый дом для работников прокуратуры. Я тут уже проработал пять месяцев и не знал, что прокуратура строит это дом. Оказалось, дом не зарегистрирован, ничего нет. Застройщик приходит и говорит: «Держите вашу долю – две однокомнатных квартиры». Это был вызов, плевок в лицо! После этого я был вынужден назначить служебную проверку и отправить материалы в главную инспекцию с перечнем фамилий всех предшественников, которые были причастны к этой ситуации, - заявил Дунас.

- Следующий плевок, это мы узнаем, что мы заключили какие-то договора на предоставление несуществующих интернет-услуг. Мы еще не подключены к этому оптоволокну, а оказывается, что уже должны платить. Хорошо, что не заплатили еще. Но договора есть и нам в конце года выставляют претензии, - добавил он.

При этом, по словам Дунаса, уже выяснили, кто подписывал эти договора, и пообещал, всех их выгонит. 

Напомним, ранее депутат Николаевского городского совета от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Елена Киселева в ходе сессии горсовета призвала провести комплексную проверку, чтобы выяснить каким образом прокуратура Николаевской области стала строить жилые дома, которые были выделены ей под строительство здания прокуратуры.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество