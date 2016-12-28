Ушел из жизни известный николаевский историк Петр Тригуб

Во вторник, 27 декабря, на 82-м году жизни умер доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики Черноморского гнационального университета имени Петра Могилы Петр Тригуб.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Копыл, ранее преподававший на кафедре.

«Сегодня ушел из жизни Петр Никитич Тригуб, мой любимый университетский преподаватель, научный наставник, мудрый руководитель», - написал Копыл.

Биография

Родился 27 июня 1935 года в селе Коломак Харьковской области.

В 1958 году окончил Харьковский государственный университет. В 1972 году защитил кандидатскую, а в 1989 году - докторскую диссертации. До 2012 года – заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики. Автор более 150 научных работ разноплановой тематики.

Награды и отличия:

- звание «Заслуженный работник народного образования Украины»

- орден «За заслуги» III степени

- награда «Отличник образования Украины»

- награда «К 20-летию Независимости Украины»

- награда «За заслуги перед Николаевщиной» II ст