Суды, «слив» и нехватка кадров, - в прокуратуре Николаевщины рассказали, что тормозит расследование преступлений

Тарас Дунас В прокуратуре Николаевской области рассказали, что расследование ними уголовных производств зачастую тормозится из-за «слива» информации, нехватки кадров и позиции следственных судей.

Об этом шла речь в ходе встречи руководства прокуратуры Николаевской области с представителями общественности во вторник, 27 декабря.

Так, по словам заместителя прокурора области Степана Божило, многое в работе следователя и прокурора зависит именно от следственного судьи.

- За последние годы законодательство настолько резко поменялось, что теперь прокуратура, я думаю, на 60% ограничена в тех возможностях и правах, которые у нее были до этого времени. Но в обществе до сих пор есть уверенность, что прокурор может все и в эту секунду все решить. Кто виноват? Прокурор. Но, к примеру, в рамках уголовных производствах есть огромный пласт вопросов, который поднимается следственными судьями. И работа следователя и прокурора зависит исключительно от следственного судьи. Если следственный судья даст разрешение – следственный судья будет работать, если следственный судья не даст разрешение, следователь и прокурор уже ничего не смогут сделать, и есть такие решение следственных судей, которые в апелляционном порядке не оспорить, - отметил Божило.

Степан Божило Также, по его словам, он столкнулся с проблемой нехватки кадров, которая стала причиной пассивности предыдущего руководства прокуратуры.

- На момент моего назначения, когда я начал руководить следственным отделом прокуратуры, из 15 следователей, предусмотренных штатным расписанием, были только трое. Все другие следователи по молчаливому согласию руководства прокуратуры области, из-за, я бы сказал, абсолютно пассивной позиции были розданы в структурные подразделения других ведомств: военных прокуратур, Генеральной прокуратуры. То есть на момент второй половины июля 2016 года в следственном отделе прокуратуры области работали всего-навсего трое человек. И это при том, что остаток уголовных производств составлял 300. Речь идет о преступлениях, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, тяжкие преступления, где прокурор установлено, что следствие проводится неэффективно или имеет место тяжба, - добавил Степан Божило.

В свою очередь прокурор Николаевской области Тарас Дунас отметил, что мешают работе и попытки использования отдельных резонансных преступлений в политических целях, как это было с убийством местного жителя в Кривом Озере. При этом немалый вред наносит «слив» оперативной информации.

- Служба безопасности Украины сейчас сотрудничает с военной прокуратурой. Почему? Говорят, что нет доверия (к прокуратуре Николаевской области, - ПН). Может быть слив информации. По-другому, как оборотни в погонах, я таких людей не называю. Из-за таких оборотней в погонах у нас уголовные производства тормозились и тормозятся. И даже по тем криминальным авторитетам, о которых вы говорили, мы вынуждены обратиться в Центральный аппарат за помощью. И такие оборотни есть не только в прокуратуре, но продолжают работать и в полиции. Это явление, которое не переборешь в один момент, - резюмировал Дунас.

Кроме того, по словам прокурора Николаевской области, иногда прокуратура не получает поддержку и от органов власти, чьи интересы она защищает.

- Мы столкнулись с ситуацией, когда мы делаем шаг, а нас не поддерживает орган власти, в интересах которого мы подаем иск. Они пишут жалобы, негативные отзывы на наши иски, прикрывают то, что было раньше, - заявил Дунас.

Речь идет, в том числе, и о возвращении в коммунальную собственность области детского оздоровительного лагеря имени лейтенанта Шмидта в Очакове, а также судебном сазбирательстве по факту выделения дна Бугского лимана доля нужд предприятия ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина», которое связывают с семьей экс-депутата Николаевского облсовета от Партии регионов Дмитрия Фалько.