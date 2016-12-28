В Одессе зоозащитники обложили здание облполиции трупами отравленных собак

В среду, 28 декабря, под зданием главного управления Нацполиции в Одесской области зоозащитники устроили шокирующий митинг в защиту уличных животных.

Об этом сообщает «odessa.report».

На этот раз активисты вышли не просто с плакатами, призывающими защитить бездомных животных. Они принесли под здание ведомства трупы убитых 25 декабря собак на Черемушках.

По словам волонтеров, правоохранители не принимают никаких мер.

«Месяц назад мы просили помощи, но правоохранительные органы не отреагировали. Мы ходили на приём к Головину и в мэрию. Нас отправляют из кабинета в кабинет. Зачем нам нужна полиция? Эти трупы были найдены на Черемушках и у нас справки из лабораторий, что собак отправили», — сказала волонтёр Виктория Козаченко.

Напомним, в Николаеве неизвестный изверг повесил собаку на дереве.