В Николаеве вручили ордера на квартиры двум воинам-«афганцам»

В Николаеве 28 декабря мэр Александр Сенкевич вручил два ордера на однокомнатные квартиры воинам-интернационалистам Николаю Ермаку и Ивану Ильницкому.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Оба участника боевых действий в Афганистане - инвалиды войны и стояли в очереди на получение жилья более 10 лет.

- В городском бюджете на 2016 год были предусмотрены средства по программе социальной защиты, и городская власть приобрела две квартиры для николаевцев, которые более 10 лет ждали этого события, - рассказал Сенкевич. - Эти люди – воины-интернационалисты, о которых сейчас нечасто вспоминают. Они сполна отдали свой долг Родине, лишившись при этом здоровья.

Мэр добавил, что в очереди на улучшение жилищных условий в Николаеве стоит около 6,5 тысяч граждан, а городская власть работает над созданием программы социального жилья.

Напомним, ранее сообщалось, что горсовет Николаева попросил у Порошенко и Минобороны решить проблему с выделением квартир воинам АТО.