Николаевские греко-католики встревожились, что горсовет хочет переименовать улицу Андрея Шептицкого

Представители николаевской греко-католической общины недоумевают из-за того, что в повестке дня недавней сессии городского совета стоял вопрос о переименовании улицы Митрополита Андрея Шептицкого.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Сложность в том, что об изменении названия улицы они узнали из СМИ, а депутатская комиссия даже не учла их точку зрения о предстоящих изменениях. На сессии горсовета вопрос так и не вынесли на голосование, но и не отменили. Теперь его рассмотрение может состояться уже на первой сессии в 2017 году.

Стоит напомнить, что в феврале этого года городской голова Александр Сенкевич переименовал 129 улиц парков и скверов. Среди перечисленных в списке объектов улица, носившая имя Карла Маркса, была названа в честь Андрея Шептицкого. Также к улице прилегает сквер, который носит имя Митрополита. Инициативу такого названия тогда предложили священник Тарас Павлюс и отец-митрат Роман Мирчук для увековечивания памяти Митрополита.

И только спустя 10 месяцев горожане выразили свое несогласие в коллективном обращении и предложили для улицы свой вариант – «Традиционная». Заявители также предварительно получили поддержку от депутатских комиссий и от комиссии по наименованию/переименованию местных топонимов.

По предварительной информации, смена названия связана с опасением использования имен конкретных исторических лиц. По мнению местных жителей, новое предложенное название будет символизировать уважение николаевцами традиций.

Отсутствие прозрачности данной инициативы обеспокоило священнослужителей греко-католической общины. Настоятели приходов призвали своих прихожан и представителей других христианских конфессий собрать подписи под обращением Сенкевичу.