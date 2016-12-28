Треть украинцев считает, что следующий год будет хуже предыдущего, - опрос

Треть граждан Украины (34%) считает, что следующий год будет хуже предыдущего.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Kantar TNS относительно ожиданий украинцев от следующего года.

При этом 41% опрошенных считает, что 2017 год будет точно или скорее лучше, чем 2016 год, а 25% респондентов - что будет таким же, как и этот год.

Исследование проводилось с 18.11 по 23.11. 2016 методом онлайн опроса. География исследования - вся Украина (кроме АРК), городское население, мужчины и женщины в возрасте 18-55 лет. Выборка 1000 респондентов, квотная по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Напомним, почти 20% украинцев не хватает денег даже на еду.