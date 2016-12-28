Новый глава николаевской службы автодорог рассказал о сговорах среди подрядчиков в тендерах на ремонт дорог

Новоназначенный исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергей Ткаченко в своей первой речи перед коллективом рассказал о себе и о тенденциях в сговорах между подрядчиками, ремонтирующими дороги.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Как ранее уже сообщалось, в среду, 28 декабря, утром глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко представил коллективу Службы автомобильных дорог в Николаевской области нового и.о. начальника в лице Сергея Ткаченко.
После представления сам новый руководитель взял слово.
- Я коренной одессит. Родился в Одессе, служил в спецназе. В четверг уволился со спецназа, в субботу женился, кому интересно. На сегодняшний день холост, имею взрослого сына и внука… но это так, личное. Путь прошел от водителя до директора облавтодора в Одессе, шесть лет был замом по эксплуатации одесской службе автодорог, - представился Сергей Ткаченко.
По его словам, он умеет быть жестким и может простить все, кроме предательства или подставы.
- Если будет какой-то саботаж… Я не мягкий и не пушистый, умею быть жестким, умею прощать, но не умею забывать, могу простить все, что угодно кроме предательства или подставы, - отметил он.
После этого Ткаченко подчеркнул, что в этом году очень много денег, предусмотренных на ремонт дорог, было не освоено, а затем принялся оправдывать новые тенденции в сговорах между подрядчиками на тендерах по ремонту дорог.
- Такого не было, как в этом году по всей Украине. Вот я 14-ого числа был у Новака (главы Укравтодора, - ПН) в последний раз, мы с Алексеем Юрьевичем (Савченко, - ПН) беседовали в последний раз, очень много денег в этом году вернулось с областей назад (в Киев, - ПН). Вот по разным причинам. Одна из причин – невовремя проведенные тендера, суды, разборы. «Альтком» не поделил там с другим кем-то что-то, не договорились между собой. К сожалению, другая тенденция прощупывается – вы ее знаете, что договариваются 2-3 подрядчика между собой, выигрывает Игорь Иванович, делится с Иваном Петровичем или наоборот. Пусть будет так, если это сильные предприятия, способные нести ответственность за качество работ, за временной период. Пусть будет так. Правильно, не правильно – мы не докажем, они ж не скажут, что они сделали такой сговор, - выступил новый руководитель николаевской службы автодорог.