Новый глава николаевской службы автодорог рассказал о сговорах среди подрядчиков в тендерах на ремонт дорог

Новоназначенный исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергей Ткаченко в своей первой речи перед коллективом рассказал о себе и о тенденциях в сговорах между подрядчиками, ремонтирующими дороги.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как ранее уже сообщалось, в среду, 28 декабря, утром глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко представил коллективу Службы автомобильных дорог в Николаевской области нового и.о. начальника в лице Сергея Ткаченко.

После представления сам новый руководитель взял слово.

- Я коренной одессит. Родился в Одессе, служил в спецназе. В четверг уволился со спецназа, в субботу женился, кому интересно. На сегодняшний день холост, имею взрослого сына и внука… но это так, личное. Путь прошел от водителя до директора облавтодора в Одессе, шесть лет был замом по эксплуатации одесской службе автодорог, - представился Сергей Ткаченко.

По его словам, он умеет быть жестким и может простить все, кроме предательства или подставы.

- Если будет какой-то саботаж… Я не мягкий и не пушистый, умею быть жестким, умею прощать, но не умею забывать, могу простить все, что угодно кроме предательства или подставы, - отметил он.

После этого Ткаченко подчеркнул, что в этом году очень много денег, предусмотренных на ремонт дорог, было не освоено, а затем принялся оправдывать новые тенденции в сговорах между подрядчиками на тендерах по ремонту дорог.